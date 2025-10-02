Η οικογένεια της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού, προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά του νοσοκομείου. Η δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και ζητά άμεση εκταφή, καθώς και νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Η κοπέλα ήταν ήδη μητέρα ενός μικρού παιδιού.

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η δικηγόρος Σταματία Μάρκου ανέφερε ότι η μηνυτήρια αναφορά αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ότι θα ζητηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η 28χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω πόνων στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη διάρκεια χορήγησης του αντιβιοτικού προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Το Νοσοκομείο Άρτας ανακοίνωσε ότι η 28χρονη προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής με κολπική αιμόρροια, στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε παρουσία αίματος στον κόλπο και ακολούθησε εισαγωγή για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Κατά τη χορήγηση του αντιβιοτικού, υπέστη επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Η διοίκηση διέταξε άμεσα ΕΔΕ για τη διερεύνηση των αιτίων θανάτου.