Συντετριμμένοι είναι οι συγγενείς και οι φίλοι της 28χρονης, που έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα από τη ζωή, ενώ κυοφορούσε το δεύτερο παιδί της. Οι άνθρωποί της προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία και μιλούν στην εκπομπή Live News στο Mega, εκφράζοντας τον πόνο, την αγωνία και τα αναπάντητα ερωτήματα που τους βασανίζουν.

«Ήταν υγιέστατη» – Τα λόγια των συγγενών

Η 28χρονη, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες απολύτως καλά στην υγεία της. Πήγαινε στη δουλειά της κανονικά, χωρίς να παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Το μοιραίο ξεκίνησε όταν παρουσίασε μια ήπια αιμορραγία και μετέβη στο νοσοκομείο Άρτας για προληπτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον ξάδερφό της:

«Την Κυριακή πήγε στο νοσοκομείο με μια απλή αιμορραγία. Το μωρό ζούσε, δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Της έκαναν μία ένεση και μέσα σε 20 λεπτά όλα κατέρρευσαν. Έκανε εμετό, υπέστη εισρόφηση, πρήστηκε, δυσκολεύτηκε στην αναπνοή και κατέληξε. Δεν είχε δηλώσει ποτέ αλλεργία. Μάλιστα, όπως λέει η οικογένεια, είχε λάβει στο παρελθόν παρόμοια αγωγή χωρίς πρόβλημα».

Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου

Οι συγγενείς ζητούν απαντήσεις:

Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις πριν τη χορήγηση της αντιβίωσης;

Αναγνωρίστηκε έγκαιρα το αλλεργικό σοκ;

Υπήρξε καθυστέρηση στη χορήγηση αδρεναλίνης ή στην αντίδραση του ιατρικού προσωπικού;

Υπήρχε δυνατότητα να σωθεί η 28χρονη αν είχε γίνει διαφορετικός χειρισμός;

Οι συγγενείς ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να λάμψει η αλήθεια.

Η θέση του νοσοκομείου Άρτας

Το νοσοκομείο, μέσω ανακοίνωσης και δηλώσεων στελεχών του, περιγράφει διαφορετικά τα γεγονότα. Όπως αναφέρουν, η 28χρονη εισήχθη στα εξωτερικά ιατρεία λόγω μικρής αιμορραγίας, και της χορηγήθηκε κεφαλοσπορίνη, μια από τις πιο κοινές αντιβιώσεις.

Λίγο μετά τη χορήγηση, η νεαρή γυναίκα άρχισε να αισθάνεται δυσφορία, ζέστη και αδιαθεσία. Ακολούθησε εμετός, μελάνιασμα και στη συνέχεια αλλεργικό σοκ.

«Όλοι οι γιατροί έτρεξαν αμέσως. Η ΜΕΘ και το χειρουργείο είναι στον ίδιο όροφο. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες από εντατικολόγους, αναισθησιολόγους και άλλες ειδικότητες, όμως ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν», αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου.

Η γυναίκα υπέστη ανακοπή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να έχει επηρεαστεί αρχικά η εγκεφαλική της λειτουργία. Ωστόσο, μια δεύτερη ανακοπή αποδείχθηκε μοιραία και άφησε την τελευταία της πνοή στις 5 τα ξημερώματα.

Η ιατροδικαστική διάσταση και η ΕΔΕ

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης επισημαίνει ότι η αλλεργία μπορεί να εκδηλωθεί ακόμα και σε άτομα που έχουν ξαναλάβει το ίδιο φάρμακο στο παρελθόν χωρίς πρόβλημα. Το κρίσιμο ερώτημα, όπως τόνισε, είναι πότε ακριβώς χορηγήθηκε αδρεναλίνη, καθώς σε περιπτώσεις σοβαρού αλλεργικού σοκ (αναφυλαξίας), ο χρόνος είναι καθοριστικός.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

«Η ΕΔΕ είναι απαραίτητη. Μιλάμε για μια νέα γυναίκα, έγκυο, και πρέπει να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα ιατρικά πρωτόκολλα και αν υπήρξε καθυστέρηση στην αναγνώριση της αναφυλαξίας», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Οι τρυφερές αναρτήσεις της αδικοχαμένης εγκύου

Η αδικοχαμένη μητέρα φαινόταν να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Στις γιορτές του 2024, σε αναρτήσεις της, εξέφραζε τη χαρά και την πληρότητά της κρατώντας αγκαλιά το πρώτο της παιδί:

«Πέρυσι ευχόμασταν να έρθεις στη ζωή μας και φέτος σε κρατάμε στην αγκαλιά μας. Έχεις φέρει στη ζωή μας μεγαλύτερη ευτυχία απ’ ό,τι ονειρευόμασταν…»

Ανάλογα συγκινητικό ήταν και το μήνυμα που είχε αφιερώσει στη μητέρα της, γεμάτο ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα.

Η τραγωδία είναι διπλή για την οικογένεια, καθώς και η αδερφή της Σπυριδούλας κυοφορεί αυτή την περίοδο, κάνοντάς τους δεσμούς και τον πόνο ακόμα πιο βαθύ.

Ο πόνος παραμένει – Η αναζήτηση απαντήσεων συνεχίζεται

Η κοινωνία της Άρτας είναι συγκλονισμένη. Οι συγγενείς της 28χρονης ζητούν να μάθουν πώς χάθηκε τόσο ξαφνικά μια νέα, υγιής γυναίκα μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο που πήγε για προληπτικό έλεγχο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με το πόρισμα της ΕΔΕ και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να αναμένονται με αγωνία.

Τραγωδία καρμπόν το 2019 στην Κατερίνη – «Ξύπνησαν μνήμες»

Ο αιφνίδιος θάνατος της 28χρονης εγκύου στην Άρτα η οποία υπέστη αναφυλακτικό σοκ μετά από χορήγηση αντιβίωσης μέσα στο νοσοκομείο, ξύπνησε μνήμες σε μια άλλη οικογένεια στην Κατερίνη.

Όπως και η Σπυριδούλα, έτσι και η Άννα ήταν μόλις 29 ετών. Έγκυος στο πρώτο μωράκι της. Μπήκε στο νοσοκομείο για να γεννήσει και λίγο μετά την γέννα υπέστη αλλεργικό σοκ και πέθανε.

«Ξύπνησαν όλες οι μνήμες από την 18η Νοεμβρίου του 2019. Μια μέρα από την απόλυτη χαρά της γέννησης ενός μωρού περάσαμε στην απόλυτη θλίψη για την απώλεια μιας κοπέλας».

Η αιτία θανάτου ήταν η χορήγηση αντιβίωσης στην οποία η γυναίκα ήταν αλλεργική, κάτι που γνώριζε και ο γιατρός της.

Το ότι ήταν αλλεργική στη συγκεκριμένη αντιβίωση αναγραφόταν με κεφαλαία κόκκινα γράμματα στον φάκελο της 29χρονης.

Ο θείος της εξηγεί στο Live News πως ο γιατρός παρότι το γνώριζε από την πρώτη μέρα που άρχισε να την παρακολουθεί, έκανε το λάθος και της την χορήγησε ενδοφλέβια. Ο θάνατος επήλθε μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

«Η αλλεργία στην αντιβίωση ήταν γραμμένη στον ιατρικό της φάκελο. Και μάλιστα με κόκκινα κεφαλαία γράμματα. Από την πρώτη μέρα που πήγε στο νοσοκομείο, όχι για να γεννήσει, αλλά για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης της, άρα το γνώριζαν πολλούς μήνες, το γνώριζε ο θεράπων ιατρός. Η κοπέλας τα έκανε όλα σωστά, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν έκανε τίποτα σωστά. Ανευθυνότητα, έπαρση, αλαζονεία; Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένα παιδί δεν γνώρισε τη μητέρα του.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο γιατρός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο της 29χρονης Άννας και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης με αναστολή.

Η οικογένεια μιλά για ποινή χάδι επισημαίνοντας μάλιστα πως δεν άκουσαν ποτέ ούτε μια συγγνώμη από τα χείλη του γιατρού.

«Ο γιατρός δεν ζήτησε καν συγγνώμη».

«Δεν υπήρχε κανείς, μόνο νοσηλεύτριες»

Εκτός από το μοιραίο λάθος του γιατρού, ο θείος της 29χρονης καταγγέλλει πως στην περίπτωση της Άννας οι γιατροί δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως πως η 29χρονη είχε υποστεί αναφυλακτικό σοκ από το φάρμακο που της χορήγησαν.

«Μετά από 3-4 λεπτά άρχισε να έχει τα πρώτα συμπτώματα. Δεν υπήρχε κανείς μόνο νοσηλεύτριες».

Εκείνη την ημέρα, η Άννα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ίδιο νοσοκομείο όπου πριν λίγες ώρες είχε φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι. Ένα παιδί που όχι μόνο δεν γνώρισε ποτέ την μητέρα του αλλά έχασε και τον πατέρα του έναν χρόνο αργότερα από κορωνοϊό.

Μια αδιανόητη τραγωδία γι’ αυτή την οικογένεια από τη Μεσαία Μηλιά Πιερίας.

«Το κοριτσάκι δεν έχει ούτε πατέρα. Πέθανε από κορωνοϊό έναν χρόνο μετά».

Τον Νοέμβριο το παιδί τους θα κλείσει τα 6. Ζει με τους θείους και τους παππούδες που κάνουν ό,τι μπορούν για να μεγαλώσει με τα καλύτερα εφόδια και αγάπη, όπως ακριβώς θα τον μεγάλωναν και οι γονείς του.