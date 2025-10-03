Την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας να μάθει πώς πέθανε το παιδί του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, οι γιατροί που τον παρακολουθούν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Από τις εξετάσεις που έκανε σήμερα, διαπιστώθηκε ότι εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ έχει χάσει 10 κιλά. «Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε (την απεργία πείνας) ήταν ήδη βεβαρυμένη και ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει, ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημα του. Eπίσης αρνείται να νοσηλευτεί», αναφέρει η ιατρική ομάδα παρακολούθησής του.

Αιχμές του υπουργού Υγείας για τους γιατρούς που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε μια προκλητική δήλωση άφησε αιχμές για τους γιατρούς που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι, ενώ με εριστικό τρόπο ζήτησε να δοθούν οι εξετάσεις του στη δημοσιότητα. «Ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό για την υγεία του, δεν του βρήκαν τίποτα παθολογικό και δεν εκρίθη σκόπιμη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Η κ. Κοσμοπούλου είναι ένα πρόσωπο, είναι μονίμως η γιατρός όλων των απεργών πείνας της Αριστεράς. Παρακολουθούσε τον Κουφοντίνα, ο οποίος υποτίθεται έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες. Κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική. Εάν θεωρούν ότι ο κ. Ρούτσι, ότι κινδυνεύει η υγεία του, ας βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα» είπε χαρακτηριστικά.

«Ο κύριος Γεωργιάδης από το πρωί μέχρι το βράδυ παίρνει σβάρνα ραδιόφωνα, κανάλια και κοινωνικά δίκτυα, εξαπολύοντας απίστευτα ψέματα, χυδαίες ύβρεις και απαράδεκτες συκοφαντίες ενάντια στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και ενάντια στη γιατρό, ειδική παθολόγο και λοιμωξιολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ, κα. Ολγα Κοσμοπούλου. Η αθλιότητα αυτή είναι ντροπή για την χώρα μας», απάντησε ο νευροχειρουργός στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Πάνος Παπανικολάου.

Στη συνέχεια με δική της ανακοίνωση, η διοικήτρια του νοσοκομείου περιέγραψε την κατάσταση του Πάνου Ρούτσι: «Προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε». Ο Πάνος Ρούτσι οδεύει πλέον προς την τρίτη εβδομάδα σε απεργία πείνας εμφανώς καταβεβλημένος και με την κατάσταση της υγείας του επιβαρυμένη.

Η Μαρία Καρυστιανού για τον Πάνο Ρούτσι

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τον αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι. «Θέλω να πω, ότι το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε ένα γονιό, που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του; Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας», είπε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στο πλήθος που πήγε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι, ήταν σήμερα 3 Οκτωβρίου και ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης. Κι αυτήν την Κυριακή (5/10) υπάρχει κάλεσμα αλληλεγγύης σε έναν άνθρωπο που δεν θα σταματήσει τον αγώνα του για την δικαίωση της μνήμης του παιδιού του.