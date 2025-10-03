Για 19η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι.

Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι χαρακτηρίζεται πλέον ιδιαίτερα ανησυχητική από τους γιατρούς, καθώς παρουσιάζει ταχυκαρδίες, υπόταση και υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Παρά την εξασθένισή του, ο πατέρας του Ντένις εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Όπως ανακοίνωσε το ΕΚΑΒ, δεν έχει δεχτεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τον αγώνα του στο Σύνταγμα.

Στο νοσοκομείο της Νίκαιας για προληπτικές εξετάσεις

Σήμερα, λίγο μετά τις 08:20 ο Πάνος Ρούστι, μεταφέρθηκε συνοδεία της συζύγου του, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Ο Πάνος Ρούτσι επιμένει στο αίτημά του για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, πέρα από την εκταφή για τον έλεγχο DNA για τον οποίο η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει ανάψει το πράσινο φως.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο.