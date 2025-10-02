Βυθισμένη στην απόγνωση, το πένθος, αλλά και την οργή είναι η οικογένεια της Μαρίας Νιώτη, της 17χρονης που δολοφονήθηκε από έναν συνομήλικό της, που την παρενοχλούσε επί μήνες και τελικά την χτύπησε με το θηριώδες τζιπ του, την παρέσυρε πολλά μέτρα και την εγκατέλειψε ετοιμοθάνατη στο δρόμο σε μία μικρή κοινότητα του Νιού Τζέρσεϊ.

Η Μαρία είχε το όνομα της γιαγιάς της, στα χέρια της οποίας ξεψύχησε η εγγονή της και η οποία ξέσπασε μιλώντας με λυγμούς στην εκπομπή Live News του MEGA. «Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί, όταν πήγα και λέω του γιού μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, “Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε”, αλλά εκείνο ήτανε κομμάτια. “Μαρία μου, υπομονή” και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και μου κάνει “αχ, αχ” και ξεψύχησε το παιδί μας».

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, “Μπάμπη είναι η Μαρία”. “Όχι μαμά μου, μη λες τέτοια πράγματα”. Του λέω, “τη γνώρισα”, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του, του το έσπασε και του το έγδαρε» συνέχισε.

Ο 17χρονος που χτύπησε σκόπιμα τη Μαρία και τη φίλη της Ιζαμπέλα με το θηριώδες τζιπ του, τις παρέσυρε με τα ποδήλατα τους να σέρνονται κάτω από το αυτοκίνητο και τις εγκατέλειψε να πεθάνουν αβοήθητες, συνελήφθη. Κατηγορείται πλέον για δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση. «Πήρε αυτό που του αξίζει. Ελπίζω να σαπίσει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε φίλης της 17χρονης.

«Μας πήρε το αγγελούδι μας»

Η Μαρία λάτρευε τον δίδυμο αδελφό της Τζορτζ, τον μπαμπά της Σωτήρη και τη μαμά της Φούλα. Για τη γιαγιά της, η σύλληψη του δράστη δεν είναι παρηγοριά. «Δεν μπορώ όμως να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου, μπροστά μου σκότωσε το εγγόνι μου 17 χρονών. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι. Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία και έναν γιο, δίδυμα ήταν αυτά τα παιδιά, δίδυμα. Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. “Που είναι η αδελφή μου” μου λέει “γιαγιά, που είναι η αδελφή μου”. Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε. Αφού δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει, “μαμά, δεν θέλω να πάω να δω την αδελφή μου μέσα στο φέρετρο”» λέει η ηλικιωμένη.

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίας, όπως όλη η γειτονιά γνώριζε, ο 17χρονος δράστης είναι συγγενής αστυνομικού διευθυντή. Γι’ αυτό τον άφηναν ανενόχλητο, καθώς επί μήνες παρενοχλούσε και απειλούσε το κορίτσι, ενώ οι γονείς της επανειλημμένα είχαν ζητήσει βοήθεια και προστασία. Μέχρι που σκότωσε τη Μαρία.

Αύριο η κηδεία της 17χρονης Μαρίας

Η κηδεία της Μαρίας Νιώτη θα γίνει αύριο Παρασκευή (3/10) στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Union του Νιού Τζέρσι. Όπως είπε ο Μητροπολίτης Νιού Τζέρσεϊ, Απόστολος, «η Μαρία ήταν ένα λουλούδι της ομογένειας που κόπηκε πρόωρα και άδικα».