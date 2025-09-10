Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 33χρονος από τον Βόλο, μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 3 ετών για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε ως αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας και οργανωμένης εκστρατείας παρενόχλησης που άσκησε στην πρώην σύντροφό του, από την οποία χώρισε πριν από περισσότερα από 12 χρόνια. Όπως ανέφερε το Mega, η υπόθεση ξεκίνησε το 2012, όταν ο κατηγορούμενος διατηρούσε σύντομη ερωτική σχέση με τη νεαρή κοπέλα, η οποία τότε ήταν μαθήτρια. Όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν, εκείνος αντέδρασε με εμμονικό τρόπο. Την παρακολουθούσε στον δρόμο, την έβριζε, τη φτύναμε δημόσια, και της τηλεφωνούσε επανειλημμένα ζητώντας να επανασυνδεθούν.

«Ήμασταν μαζί για τέσσερις μήνες περίπου το 2012. Εγώ ήμουν μαθήτρια και είχαμε ερωτική σχέση, η οποία δεν κράτησε πολύ. Του είχα ζητήσει τότε να χωρίσουμε. Εγώ τελείωσα το σχολείο μου, σπούδασα και τώρα εργάζομαι. Από τότε και μέχρι να φύγω για σπουδές, συνεχώς με ενοχλούσε, με ακολουθούσε στο δρόμο, όπου με έβρισκε με έφτυνε, με έβριζε, μου τηλεφωνούσε και μου ζητούσε να τα ξαναβρούμε» είπε η 28χρονη σήμερα κοπέλα.

Οι αλλεπάλληλες αρνήσεις της κοπέλας τον εξόργιζαν. Ο 33χρονος σήμερα έφτασε στο σημείο να γράφει συνθήματα σε τοίχους, με τα στοιχεία και το τηλέφωνο της κοπέλας, να διακινεί στα social media ροζ βίντεο και να φοβίζει το θύμα του για ακόμα χειρότερες καταστάσεις, σε περίπτωση που έκανε καταγγελία στην Αστυνομία. «Εγώ με ήρεμο τρόπο του εξηγούσα, ότι δεν θέλω να συνεχίσουμε. Αυτός επέμενε με την ίδια συμπεριφορά, ως που και έφυγα για να σπουδάσω» λέει.

Ο εφιάλτης της κοπέλας δείχνει ατελείωτος. «Παντρέψου με ή πέθανε» έγραφε ένα από τα μηνύματα σε τοίχο. Δίπλα τα στοιχεία της πρώην του. «Μια φορά με βρήκε, πιθανόν όχι τυχαία, στην πόλη που σπούδαζα και με έπιασε σφιχτά από πίσω, αγκαλιά και δε με άφηνε, μέχρι που άρχισα να φωνάζω, φοβήθηκε και έφυγε. Είχα αναφέρει τότε το συμβάν σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα» αποκαλύπτει.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο 33χρονος έκανε λόγο για υπερβολές. Μια σειρά από εικόνες ντοκουμέντα όμως που έφεραν την υπογραφή του, δεν του άφηναν και πολλά περιθώρια. «Έχω κατηγορηθεί και στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2017, για ναρκωτικά. Δεν αποδέχομαι την κατηγορία της απειλής, δεν θέλω να την προσβάλω, αλλά μόνο να φανεί η αλήθεια», λέει ο 33χρονος. Όπως λέει ο δικηγόρος της κοπέλας, ο κατηγορούμενος σταμάτησε για λίγο τη δράση του το 2018 και επανήλθε με τον ίδιο αρρωστημένο τρόπο δυο χρόνια μετά.

Η συμπεριφορά του δεν περιορίστηκε σε λεκτική παρενόχληση. Με την πάροδο του χρόνου, πέρασε σε πιο ακραίες μορφές ψυχολογικής βίας. Έγραψε προσβλητικά συνθήματα και προσωπικά της στοιχεία με σπρέι σε τοίχους σε διάφορα σημεία της πόλης, ακόμα και κοντά σε σχολείο και πολυσύχναστα καταστήματα και μάλιστα το ένα από τα πολλά γκραφίτι έλεγαν «Παντρέψου με ή πέθανε». Παράλληλα, φέρεται να ανήρτησε ευαίσθητο υλικό της στα κοινωνικά δίκτυα και να την απειλούσε με περισσότερες αποκαλύψεις, προκειμένου να τη φοβίσει και να την αποτρέψει από το να ζητήσει.

«Επιστρέφοντας στο Βόλο, τα προβλήματα συνεχίστηκαν με πάρα πολλούς τρόπους. Με ενοχλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συκοφαντούσε, προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια μου, ενοχλούσε όποιον γνωστό μου μπορούσε να βρει, μου έστελνε βίντεο, με απειλούσε ότι θα κάνει κακό σε εμένα και στην οικογένειά μου και πάρα πολλά άλλα, που μου προκαλούσαν έντονο φόβο. Έχω εγκαταστήσει ήδη panic button», κατέληξε η κοπέλα.