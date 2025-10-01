Θλίψη σκεπάζει την κοινότητα του Κράνφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά τον τραγικό θάνατο δύο 17χρονων κοριτσιών σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Η Μαρία Νιώτης και η Ισαμπέλα Σάλας παρασύρθηκαν από ένα μαύρο SUV, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει για βοήθεια.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, ενώ συγγενείς και φίλοι αναφέρουν ότι γνώριζαν τον οδηγό και ότι είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή εναντίον του λόγω παρενοχλήσεων που φέρεται να είχε διαπράξει εναντίον μίας από τις κοπέλες.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, σε ήσυχη γειτονιά της περιοχής. Το όχημα που παρέσυρε τα δύο θύματα ήταν ένα μαύρο Jeep Compass του 2021 με φιμέ τζάμια. Οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά μετά την κλήση στο 911. Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξαν από τα σοβαρά τραύματά τους.

Η τοπική εισαγγελία ζητά από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν τυχόν βίντεο από κάμερες ασφαλείας ή καταγραφές αυτοκινήτων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση και να βοηθήσουν τις αρχές στην έρευνα.

Η κοινότητα του Κράνφορντ βιώνει βαθύ πόνο. Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι συγκεντρώνονται στον τόπο του δυστυχήματος αφήνοντας λουλούδια και κεριά στη μνήμη των δύο κοριτσιών. «Δεν θέλουμε να θάβουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά πρέπει να θάβουν εμάς», ανέφερε μία συγκινημένη μητέρα, εκφράζοντας τον πόνο όλης της γειτονιάς.

Οι οικογένειες των θυμάτων μοιράζονται στιγμές από τη ζωή των κοριτσιών τους, περιγράφοντάς τες ως ευγενικές, γεμάτες ζωή και όνειρα για το μέλλον. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινότητα, η οποία παραμένει ενωμένη και αλληλέγγυα προς τους γονείς και τους φίλους των δύο νέων κοριτσιών.

Με πληροφφορίες από CBSNews