Η Δανία μετατράπηκε σε «φρούριο» εν όψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε σήμερα στην Κοπεγχάγη και θα διαρκέσει έως αύριο, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές από επαναλαμβανόμενες πτήσεις μη αναγνωρισμένων drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης το μεγαλύτερο στη Βόρεια Ευρώπη — το οποίο έκλεισε για ώρες.

Η δανική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση πτήσεων πολιτικών drones έως τις 3 Οκτωβρίου, ενώ η αυξημένη ασφάλεια υποστηρίζεται από ειδικούς και εξοπλισμό που στέλνουν χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Η Ουκρανία, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης, απέστειλε στρατιωτική ομάδα για να μοιραστεί την εμπειρία της στην αντιμετώπιση ρωσικών drones.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει στη Δανία προηγμένα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επιβεβαιώνοντας την αλληλεγγύη τους στην άμυνα της χώρας. Η Γαλλία έχει αποστείλει μια προσωρινή ομάδα δράσης 35 ατόμων, μαζί με ελικόπτερο και εξοπλισμό κατά drones. Η Σουηδία προσέφερε συστήματα ραντάρ και αντιμετώπισης drones.Η Μεγάλη Βρετανία προμήθευσε αντιαεροπορικά συστήματα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Η Γερμανία έστειλε τη φρεγάτα αεροπορικής άμυνας «FSG Hamburg» που συμμετέχει στην αποστολή «Baltic Sentry» του ΝΑΤΟ, μαζί με 40 στρατιώτες, για την ενίσχυση της επιτήρησης του εναέριου χώρου.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, κατονόμασε τη Ρωσία ως τη βασική απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ οι υπουργοί Μεταφορών και Ενέργειας τόνισαν τον κίνδυνο που συνιστούν οι εχθρικές ενέργειες στα κρίσιμα ενεργειακά δίκτυα της χώρας.

Η ατζέντα της Συνόδου επικεντρώνεται στην ασφάλεια, την άμυνα της ΕΕ και την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, με τους ευρωπαίους ηγέτες να συζητούν μεταξύ άλλων και τον Οδικό Χάρτη 2030 για την Άμυνα.