Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν κάλεσε την Ευρώπη να δώσει μια «πολύ ισχυρή απάντηση» στον «υβριδικό πόλεμο» που, όπως τόνισε, διεξάγεται από τη Ρωσία. Η τοποθέτησή της έγινε κατά την έναρξη της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

«Δεν υπάρχει παρά μία μόνο χώρα που είναι έτοιμη να μας απειλήσει και αυτή είναι η Ρωσία και έχουμε συνεπώς ανάγκη από μια πολύ ισχυρή απάντηση», υπογράμμισε η Δανή πρωθυπουργός. Τις τελευταίες ημέρες η χώρα της έχει δεχθεί επανειλημμένα υπερπτήσεις από άγνωστης ταυτότητας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Φρεντέρικσεν σημείωσε ότι «υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος» που εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους: «Τη μια μέρα είναι στην Πολωνία, την άλλη στη Δανία και την επόμενη εβδομάδα θα είναι πιθανόν αλλού που θα δούμε σαμποτάζ ή drones να πετούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η ίδια εκτίμησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «την πιο δύσκολη και την πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου». Κάλεσε δε τους Ευρωπαίους εταίρους να κινηθούν προς τον επανεξοπλισμό και την καινοτομία στον τομέα της άμυνας.

Οι ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ συνεδριάζουν στην Κοπεγχάγη σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής με βασικό αντικείμενο την ευρωπαϊκή άμυνα. Οι πρόσφατες εμφανίσεις drones στη Δανία είχαν ως αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων, μεταξύ αυτών και του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, του μεγαλύτερου στη βόρεια Ευρώπη.

Η προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, οι δανικές αρχές θεωρούν υπεύθυνη τη Ρωσία, η οποία έχει κατηγορηθεί και για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από περίπου 20 drones στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς και για την είσοδο τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εσθονικό εναέριο χώρο λίγες ημέρες αργότερα.