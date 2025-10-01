Τα παιδιά και οι έφηβοι που μολύνονται δεύτερη φορά με Covid-19 έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μακροχρόνια Covid (long Covid), σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 465.000 ανήλικους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μελέτη κατέγραψε ότι η μυοκαρδίτιδα αποτελεί τη συχνότερη πάθηση που σχετίζεται με τη long Covid, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται μετά από δεύτερη λοίμωξη. Παράλληλα, οι θρόμβοι αίματος εμφανίζονται με διπλάσια πιθανότητα, ενώ αυξημένοι κίνδυνοι διαπιστώθηκαν και για βλάβες στα νεφρά, ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, πονοκεφάλους, κοιλιακό πόνο και έντονη κόπωση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αυξημένος κίνδυνος παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα ή σωματικό βάρος. Οι επιστήμονες τονίζουν πως η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης μέσω εμβολιασμού, αλλά και με την τήρηση μέτρων προστασίας, όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Lancet Infectious Diseases» και αποτελεί τμήμα της πρωτοβουλίας «Recover», που χρηματοδοτείται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 40 παιδιατρικά νοσοκομεία και υγειονομικοί φορείς, με στόχο τη διερεύνηση των μακροχρόνιων συνεπειών της Covid-19.

Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 13 Οκτωβρίου 2023, όταν η παραλλαγή Όμικρον κυριαρχούσε. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να αναλύσουν και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι νεότερες μεταλλάξεις της Covid επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης long Covid στα παιδιά και τους εφήβους.