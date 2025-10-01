Αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η εφημερίδα τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορεί μαζί με το πρώτο τεύχος της θρυλικής ΒΑΒΟΥΡΑΣ, του περιοδικού που έγραψε ιστορία στη δεκαετία του ’80 και του ’90.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ δεν ήταν απλώς ένα περιοδικό κόμικς∙ ήταν μια ολόκληρη κουλτούρα. Με τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «περιοδικό της πλάκας», χάρισε στιγμές αβίαστου γέλιου σε χιλιάδες παιδιά και εφήβους, που μεγάλωσαν με τις ατάκες, τις φαρσέρικες ιστορίες και το σουρεαλιστικό χιούμορ της. Ήταν η εποχή πριν τα social media, αλλά η ΒΑΒΟΥΡΑ έπαιζε τον ρόλο των σημερινών memes: ανατρεπτική, πρωτοποριακή, αθώα και ξεκαρδιστική.

Ξεκίνησε το 1981, γνώρισε τεράστια επιτυχία και μέσα από 752 τεύχη έφερε στους Έλληνες αναγνώστες ένα πλούσιο μωσαϊκό από χαρακτήρες και ιστορίες, κυρίως μεταφρασμένες από τα βρετανικά Whizzer & Chips, The Beano, Buster, Whoopee, αλλά και με τίτλους από Ισπανία, Αμερική και Γαλλία. Ξεχωριστή θέση είχε το οπισθόφυλλο με την περίφημη «Οδό Τρέλας 13», μια πολυκατοικία που γέμιζε με φαντασία, τρέλα και ξεκαρδιστικά επεισόδια, όσο μεγάλωνε μαζί με το κοινό της.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η ΒΑΒΟΥΡΑ υπήρξε σχολείο χιούμορ, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεανική ψυχαγωγία και επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά δημιουργών. Άλλοτε αιχμηρή, άλλοτε πιο αθώα, αλλά πάντα απελευθερωτική, συνόδευσε παιδιά, εφήβους και… μεγάλωσε μαζί τους.

Και τώρα, έρχεται η ώρα να ξανανοίξουμε εκείνες τις σελίδες. Να γελάσουμε ξανά με τους ήρωες που μας συντρόφευαν στα διαλείμματα, στα καλοκαίρια, στα βράδια της εφηβείας μας.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ επιστρέφει! Μην τη χάσετε αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.