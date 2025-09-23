Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, κυκλοφορεί το έβδομο τεύχος του περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Ένα τεύχος αφιερωμένο σε έναν κόσμο που σημάδεψε γενιές αναγνωστών: τα ελληνικά κόμικς. Με αφορμή την επιστροφή στους θρυλικούς ήρωες που συντρόφευσαν τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια, αλλά και με ανοιχτό βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον της τέχνης του graphic novel, το περιοδικό προτείνει ένα μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν, στο σήμερα και σε όσα έρχονται.

Οι σελίδες φιλοξενούν αφηγήσεις και συνεντεύξεις από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Εκεί όπου ο Μικρός Ήρωας, ο Μικρός Σερίφης και ο Καουμπόι αναδύονται ξανά από τη συλλογική μνήμη, συναντούν τη σύγχρονη σκηνή που συνεχίζει να εξελίσσει τη γλώσσα των κόμικς. Δεν πρόκειται μόνο για μια επιστροφή στη νοσταλγία, αλλά και για μια χαρτογράφηση της διαδρομής που οδήγησε στην άνθηση των ελληνικών graphic novels.

Στις ΙΣΤΟΡΙΕΣ μιλούν εκείνοι που έθεσαν τα θεμέλια: ο Κωνσταντίνος Ραμπατζής, τελευταίος από τη «χρυσή τετράδα» δημιουργών της δεκαετίας του 1960, και ο Τάσος Αποστολίδης, συγγραφέας και σεναριογράφος που σημάδεψε την πορεία του μέσου. Μαζί τους, η νέα γενιά καλλιτεχνών που συνεχίζει δυναμικά: ο Soloup, ο Αλέκος Παπαδάτος και ο Στηβ Στιβακτής, ο πιο πρόσφατος βραβευμένος δημιουργός της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς. Οι φωνές τους, άλλοτε γεμάτες εμπειρία και άλλοτε γεμάτες ενέργεια, συγκροτούν ένα μωσαϊκό που αναδεικνύει την εξέλιξη αλλά και τη δυναμική συνέχεια του ελληνικού κόμικ.

Το νέο τεύχος των ΙΣΤΟΡΙΩΝ δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα. Είναι μια πρόσκληση να ξαναθυμηθούμε τις σελίδες που κάποτε ξεφυλλίζαμε με αγωνία, αλλά και να ανακαλύψουμε πώς αυτή η τέχνη συνεχίζει να μας εμπνέει, να μας ψυχαγωγεί και να συνομιλεί με τη σύγχρονη πραγματικότητα.