Μια ήσυχη βραδιά στο Κίτσι Κορωπίου μετατράπηκε σε σκηνικό τρόμου, όταν δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εμφανίστηκαν ξαφνικά έξω από μονοκατοικία όπου βρίσκονταν ένας νεαρός με έξι φίλους του.

Οι δράστες χτύπησαν την πόρτα και απαίτησαν από τους ενοίκους να βγουν έξω. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τα παράθυρά του θρυμματίστηκαν από τσιμεντόλιθο.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν οι δύο άνδρες πυροβόλησαν τρεις φορές προς το σπίτι, πριν διαφύγουν με το αυτοκίνητό τους σε άγνωστη κατεύθυνση. Στον αύλειο χώρο βρέθηκε κάλυκας 9 χιλιοστών, μάρτυρας της βίας που εκτυλίχθηκε.

Παρά τον τρόμο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το σπίτι δεν υπέστη φθορές. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, προσπαθώντας να ρίξει φως σε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Ερευνάται το κίνητρο των δραστών.