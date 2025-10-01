Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα το περιθώριο μεταξύ τους να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο στο 4,34%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων διαμορφώθηκαν στο 0,31% και 4,45%, αντίστοιχα. Η μείωση ήταν μικρή αλλά επηρέασε τόσο τις καταθέσεις όσο και τα νέα δάνεια.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης και έφτασε στο 0,31%. Στις καταθέσεις μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις μειώθηκε στο 0,10%.

Οι καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος εμφάνισαν περαιτέρω πτώση. Για τα νοικοκυριά το επιτόκιο μειώθηκε στο 1,12%, ενώ για τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 1,62%.

Επιτόκια δανείων

Στην πλευρά των δανείων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,45%. Ωστόσο, υπήρξαν διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία.

Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 14,66%. Αντίθετα, τα καταναλωτικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκαν στο 11,47%. Ανοδικά κινήθηκαν και τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, που έφτασαν το 3,55%.

Στα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια το επιτόκιο έμεινε στο 4,50%, ενώ τα επαγγελματικά δάνεια σταθεροποιήθηκαν στο 6,87%. Για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο σημειώθηκε μείωση στο 3,71%.

Αντίθετα, τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκαν στο 4,11%. Όσον αφορά τη διάρθρωση ανάλογα με το ύψος του δανείου, για ποσά έως 250.000 ευρώ το επιτόκιο παρέμεινε στο 4,71%. Για δάνεια από 250.001 έως 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε στο 4,21%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ υποχώρησε στο 3,62%.