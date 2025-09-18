Επιλογές στους δανειολήπτες εκείνους που έχουν στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με χαμηλή δόση στην αρχή και σημαντικά αυξανόμενες δόσεις στη συνέχεια, τα λεγόμενα «step up» προγράμματα, προσφέρουν ή θα προσφέρουν τράπεζες που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους τα συγκεκριμένα δάνεια.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις από τράπεζες που έχουν τα συγκεκριμένα δάνεια στο χαρτοφυλάκιό τους, σε 50.000 περίπου πελάτες τους δίνεται/θα δοθεί δυνατότητα μείωσης του επιτοκίου τους, απαλλάσσοντάς τους ταυτόχρονα από τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους εξυπηρέτησης στην πορεία, για την ομαλότερη διαχείριση των οικονομικών τους και του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Τα στεγαστικά δάνεια της συγκεκριμένης κατηγορίας δόθηκαν κυρίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς θα επέτρεπαν στους δανειολήπτες να παραμείνουν ενήμεροι, εξυπηρετώντας τα δάνειά τους σε δύσκολες συνθήκες με δόσεις στα μέτρα τους. Αρχικά ορίστηκε με τα προγράμματα αυτά μια χαμηλή δόση, την οποία ο δανειολήπτης μπορούσε να εξυπηρετήσει στις δύσκολες εποχές, ενώ η δόση αυτή αυξάνεται σταδιακά ανά κάποια χρόνια, με προσυμφωνημένο ποσοστό.

Στους δανειολήπτες με «step up» στεγαστικά, όσες από τις τράπεζες τα έχουν ακόμη στο χαρτοφυλάκιό τους, τους προτείνουν να μετατρέψουν το δάνειό τους

– σε τοκοχρεολυτικό, με σταθερό επιτόκιο

– ή με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα έχει όμως ανώτατο όριο στο ύψος του (πλαφόν).

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνουν μεταξύ άλλων τραπεζικά στελέχη, δίνουν την επιλογή στον δανειολήπτη του σταθερού επιτοκιακού περιβάλλοντος και τον απαλλάσσουν από το ενδεχόμενο να βρεθεί με μεγάλο ύψος κεφαλαίου που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σωρευτικά στη λήξη. Θα κληθεί μεν να πληρώσει πιο αυξημένη δόση έναντι της τρέχουσας, η οποία όμως είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τις δόσεις που θα κληθεί να πληρώσει τα επόμενα έτη, όσο το «step up» δάνειο βαδίζει προς τη λήξη του.

Οι τράπεζες που προχωρούν σε αυτές τις επιλογές προς τους δανειολήπτες, όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, επωμίζονται το κόστος από τη μείωση του επιτοκίου και τη μετατροπή του δανείου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι τα δάνεια θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται ομαλά, ενώ ο δανειολήπτης έχει όφελος, αφού τελικά θα καταβάλει λιγότερους τόκους με τις νέες δόσεις.

Στην παρούσα φάση, ορισμένες από τις τράπεζες που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους τα συγκεκριμένα δάνεια επικοινωνούν με τους πελάτες τους είτε μέσω των δικτύων καταστημάτων, είτε μέσω των servicers, προτείνοντας η καθεμία τους δικούς της όρους μεταβολής των δανειακών συμβάσεων σε τοκοχρεολυτικά πλάνα με προνομιακούς όρους και απλές διαδικασίες. Οι ενέργειες αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα, μέσω και άλλων καναλιών επικοινωνίας, με στόχο σημαντικό ύψος των συγκεκριμένων δανείων να έχει μετατραπεί μέχρι τα μέσα του 2026.