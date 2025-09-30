Ένας Πολωνός δικηγόρος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι ο πελάτης του, Βολοντίμιρ Ζ., ο οποίος καταζητείται στη Γερμανία ως ύποπτος για εμπλοκή στις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream, κρατείται στην Πολωνία.

Σύμφωνα με τον πολωνικό ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, ο άνδρας καταζητείτο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από γερμανικό δικαστήριο.

Οι εκρήξεις του 2022, τις οποίες τόσο η Μόσχα όσο και η Δύση χαρακτήρισαν ως πράξη δολιοφθοράς, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό επιδείνωσε την ενεργειακή κρίση και κλιμάκωσε περαιτέρω τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις, ενώ η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη. Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό που θεωρείται ύποπτος για το συντονισμό των επιθέσεων.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από τις εισαγγελικές αρχές στην Πολωνία ή τη Γερμανία.