Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβιβάστηκε στη Χαμάς από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου. Η ανακοίνωση έγινε στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η πρόταση εξυπηρετεί τους στρατιωτικούς στόχους του Ισραήλ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που παρακολουθεί τις συνομιλίες, «οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα δώσουν απάντηση». Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα ότι, σε περίπτωση απόρριψης, οι ΗΠΑ θα στηρίξουν πλήρως οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια του Ισραήλ.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει άμεση εκεχειρία, απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα, αφοπλισμό της Χαμάς και δημιουργία τεχνοκρατικής επιτροπής για τη διοίκηση της Γάζας υπό διεθνή εποπτεία.

Πολλά από τα στοιχεία της πρότασης έχουν συμπεριληφθεί και σε παλαιότερα ειρηνευτικά σχέδια που απορρίφθηκαν είτε από τη Χαμάς είτε από το Ισραήλ. Πηγή κοντά στην παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και επιβάλλει «αδύνατους όρους» που στοχεύουν στη διάλυση της Χαμάς.

«Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», τόνισε η ίδια πηγή.

Η στάση των αραβικών χωρών

Η Χαμάς βρίσκεται ενώπιον δύσκολης επιλογής, καθώς ενδεχόμενη απόρριψη του σχεδίου μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από χώρες που ήδη το έχουν στηρίξει. Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, χαιρετίζοντας την πρόταση Τραμπ και υπογραμμίζοντας «τις ειλικρινείς προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου «να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

Κάποιοι Παλαιστίνιοι υποδέχθηκαν θετικά το σχέδιο, ελπίζοντας ότι θα σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Ωστόσο, εκφράζουν αμφιβολίες για το αν θα τερματίσει ουσιαστικά τον έλεγχο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος αλλά θέλουμε ο στρατός κατοχής που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες από εμάς να φύγει και να μας αφήσει ήσυχους», δήλωσε ο Σάλαχ Αμπού Αμρ, 60 ετών, πατέρας έξι παιδιών από την πόλη της Γάζας.

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Γάζα

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν στην πόλη της Γάζας και έχουν φτάσει στο κέντρο της, το οποίο ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Οι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές έχουν ενταθεί, αναγκάζοντας ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο ισραηλινός στρατός πυροδότησε όχημα με εκρηκτικά στο δυτικό τμήμα της πόλης. Επιπλέον, εννέα άτομα – ανάμεσά τους μία μητέρα και πέντε παιδιά της – έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στη Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.