Ποινή φυλάκισης 11 χρόνων, ζήτησαν εισαγγελείς τη Δευτέρα (29.09.2025) να επιβάλει ο δικαστής στον Puff Daddy, ή αλλιώς Sean Diddy Combs, για τις κατηγορίες σχετικές με πορνεία. Στο υπόμνημα που κατέθεσαν, επικαλέστηκαν την κατάθεση ενός από τα θύματά του, που ανέφερε πως ζει με τον φόβο της αποφυλάκισής του.

«Ο Puff Daddy είναι αμετανόητος, άφησε στα θύματά του τον φόβο», ανέφεραν οι εισαγγελείς οι οποίοι τόνισαν πως δεν πρόκειται να τιμωρηθεί για κανένα έγκλημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί (σωματεμπορίας και εκβιασμοί).

Ταυτόχρονα δήλωσαν πως ο Sean Diddy Combs ήταν βίαιος και κακοποιητικός. Ο γνωστός παραγωγός παραμένει προφυλακισμένος για τις κατηγορίες περί μεταφοράς ανδρών σε ξενοδοχεία και σπίτια, στους οποίους έδινε εντολή να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με τις συντρόφους του.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Sean Diddy Combs ασκούσε εξουσία πάνω στους ανθρώπους που μετέφερε, ιδιαίτερα στην Cassie Ventura, την πρώην σύντροφό του, την οποία είχε κακοποιήσει αρκετές φορές.

«Κακοποίησε φρικτά την Ventura καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος στη δίκη», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Υποστήριξαν ότι η ποινή θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει τις «δεκαετίες ανεξέλεγκτης βίας» που ασκούσε και τις «δεκαετίες ψυχολογικής, συναισθηματικής και σωματικής βλάβης που έχει προκαλέσει». Η ανακοίνωση της ποινής έχει οριστεί για την ερχόμενη Παρασκευή (03.10.2025).

Την περασμένη εβδομάδα, η υπεράσπιση κατέθεσε τα επιχειρήματά της, υποστηρίζοντας ότι ο Sean Diddy Combs έχει ήδη υποφέρει αρκετά κατά τη διάρκεια των σχεδόν 13 μηνών που βρίσκεται στη φυλακή και θα πρέπει να αποφυλακιστεί σύντομα.