Τρεις Βούλγαροι υπήκοοι συνελήφθησαν σε περιοχή της Πέλλας για εμπλοκή τους σε τηλεφωνικές απάτες, από τις οποίες επιχείρησαν να αποσπάσουν από πέντε υποψήφια θύματα διάφορα χρηματικά ποσά, που στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις 160.000 ευρώ.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η εγγονή του έχει τραυματιστεί και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ζητώντας το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Οι τρεις Βούλγαροι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς να επιβαίνουν σε όχημα αναμένοντας προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα και συνελήφθησαν.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε, ότι οι συνεργοί των συλληφθέντων τηλεφώνησαν την ίδια ημέρα σε ακόμα πέντε άτομα σε περιοχές της Πέλλας και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, επιχείρησαν να αποσπάσουν από αυτά συνολικά το χρηματικό ποσό των 113.000 ευρώ. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.