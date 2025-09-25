Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και απάτες σε οικίες ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά –4– μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 40, 35, 28 και 22 ετών, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες 24-09-2025, σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και την συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τετελεσμένες και απόπειρες αυτών, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, που το συνολικό τους όφελος ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και περί όπλων, περιλαμβάνονται ακόμη –3– άτομα, από τα οποία το ένα είναι ήδη έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2024, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απατών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων εντός των οικιών τους, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, μετέβαιναν σε οικίες ηλικιωμένων και παρουσιάζονταν ψευδώς σε αυτούς ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ανελκυστήρων, προκειμένου αρχικά να εξασφαλίσουν την είσοδο στις οικίες τους και στη συνέχεια, να αφαιρέσουν –μεταξύ άλλων- χρηματικά ποσά, τιμαλφή αντικείμενα, κοσμήματα και χρυσαφικά. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδείκνυαν διάφορα έγγραφα, προσπαθώντας να δώσουν τον χαρακτήρα του επίσημου στις υποτιθέμενες εργασίες στις οποίες προέβαιναν.

Μάλιστα, προσέγγιζαν τα θύματά τους προσφέροντας βοήθεια όταν επέστρεφαν από τις αγορές τους και, κουβαλώντας τα ψώνια ως το διαμέρισμά τους, κατάφερναν να αποκτήσουν περισσότερη οικειότητα με αυτά. Παράλληλα, συνεργοί τους επιμερίζονταν τον ρόλο της ανεύρεσης και αφαίρεσης των χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών.

Κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, χρησιμοποιούσαν γάντια μιας χρήσης ή χαρτοπετσέτα, ενώ είχαν αναπτύξει μεταξύ τους ειδικό κώδικα επικοινωνίας, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τους παθόντες. Συγκεκριμένα, τη λέξη «καλώδιο», την μεταχειρίζονταν για να δηλώσουν την ευρύτερη έννοια του όρου «συνεργός» σε φράσεις όπως «βγήκε το καλώδιο», «να πάρει το καλώδιο» κ.λπ. δηλώνοντας έτσι την στιγμή εισόδου, αποχώρησης ή εύρεσης κλοπιμαίων των συγκατηγορούμενων τους από την οικία – στόχο. Επίσης, η εν λόγω λέξη είχε και την έννοια του όρου «κλοπιμαία», χρησιμοποιώντας την με φράσεις όπως «βρήκαμε κι άλλα καλώδια», «εκεί πέρα είναι τα καλώδια», «είναι πολλά τα καλώδια» κ.τ.λ., ενώ είχαν «βαφτιστεί» και με συγκεκριμένα ονόματα, προκειμένου να αποκρύπτουν τα πραγματικά τους στοιχεία.

Για τη μετάβαση και διαφυγή τους από την περιοχή και τα σημεία των κλοπών, καθώς και τη διάπραξη προπαρασκευαστικών πράξεων, όπως κατόπτευση και χαρτογράφηση των κινήσεων των ηλικιωμένων ατόμων, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα της ομάδας και αυτοκίνητα ταξί, ενώ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, χρησιμοποιούσαν οχήματα ιδιοκτησίας τους ή συγγενικών τους προσώπων, ή προέβαιναν στην ενοικίαση αυτοκινήτων.

Μεταξύ των μελών της οργάνωσης υπήρχε διακριτή ιεραρχική δομή και ο καθένας είχε αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο:

Ο 35χρονος, κατείχε καθοριστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας διαφορετικά «καθήκοντα» κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν. Ειδικότερα, επικοινωνούσε με τον φυσικό αυτουργό της κλοπής, ενώ άλλοτε εισέρχονταν στις οικίες και αφαιρούσε τα κλοπιμαία και άλλες φορές λειτουργούσε ως οδηγός των επιχειρησιακών οχημάτων ή επιτηρούσε εξωτερικά τον χώρο.

Οι υπόλοιποι συμμετείχαν ως επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας κυρίως να προσεγγίσουν τους παθόντες, να τους πείσουν για την ιδιότητά τους και να εισέλθουν στις οικίες τους, ενώ συγχρόνως συνομιλούσαν τηλεφωνικά με τους συνεργούς – τσιλιαδόρους, δίνοντας τους το έναυσμα για να δράσουν.

Ο 22χρονος, -εκτός της συμμετοχής του στις αξιόποινες πράξεις- είχε αναλάβει την προμήθεια της οργάνωσης με οχήματα, προβαίνοντας στην ενοικίαση αυτοκινήτων ταξί, τα οποία ακολούθως χρησιμοποιούσε η ομάδα για τη διάπραξη των κλοπών.

Από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, όπως αναζήτηση φορολογικών στοιχείων των κατηγορούμενων, καθώς και στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων εργαζομένων-εργοδοτών, τραπεζικών λογαριασμών, το κτηματολόγιο και το αρχείο οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης επεδίωκαν και διέπρατταν νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από το σύνολο των εγκληματικών τους πράξεων με τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, εν γνώσει της εγκληματικής της προέλευσης και με τη μορφή της χρήσης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι στην πλειοψηφία τους δεν εργάστηκαν ποτέ, ενώ όσοι εργάστηκαν ήταν μόνο περιστασιακά και για μικρά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, λάμβαναν επιδόματα και δήλωναν ιδιοκτήτες κατοικιών μεγάλης συνολικής αντικειμενικής αξίας και διατηρούσαν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα ο καθένας, ενώ διαπιστώθηκε και η διατήρηση μισθωμένων θυρίδων.

Επιπλέον, συναλλασσόταν κυρίως με μετρητά χρήματα, προερχόμενα από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες και φρόντιζαν ώστε το υπόλοιπο στους λογαριασμούς τους να ήταν ελάχιστα ευρώ. Μάλιστα, όταν απαιτούνταν να πραγματοποιήσουν τραπεζική συναλλαγή, πρώτα τοποθετούσαν το ακριβές χρηματικό ποσό στον λογαριασμό τους μέσω κατάθεσης μετρητών χρημάτων σε Α.Τ.Μ. και σχεδόν ταυτόχρονα ολοκλήρωναν την εξερχόμενη τραπεζική συναλλαγή.

Προς την ίδια κατεύθυνση, εντοπίστηκε λογαριασμός συζύγου ενός εκ των κατηγορούμενων στον οποίο πραγματοποιούνταν καταθέσεις μετρητών σε Α.Τ.Μ. αμέσως μετά τις κλοπές στις οποίες συμμετείχε ο σύζυγος της, ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα ποσά τα οποία δαπανούσαν ορισμένα μέλη της οργάνωσης σε εταιρείες ηλεκτρονικού στοιχηματισμού και παιγνίων, τα οποία συνολικά ξεπερνούν τα -60.500- ευρώ.

Ακόμα, μέλος της οργάνωσης είχε συνάψει συμβόλαιο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα για εμπόριο λευκών ειδών, ενώ το 2022 είχε συνάψει σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) και για το λόγο αυτό είχε προβεί στην ενοικίαση καταστήματος με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο-καφέ μπαρ.

Από τι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και συνεργείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος επωνύμων ρολογιών,

κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, κάμερα χειρός και ηλεκτρονικές συσκευές,

μονάδα καταγραφικού συστήματος βίντεο οικίας και καταγραφικό μηχάνημα,

πλήθος χρυσιζόντων κοσμημάτων όπως αλυσίδα λαιμού, δαχτυλίδι, βραχιόλι,

-7.080- ευρώ και -1.015- δολάρια Αμερικής, πλήθος καρτών τραπέζης,

-6- Ι.Χ.Ε. και -2- Δ.Χ.Ε. ταξί,

-20- καταφανώς πλαστά χαρτονομίσματα των -50- ευρώ, κάρτες,

-6- φυσίγγια καραμπίνας, πτυσσόμενο μαχαίρι, αναδιπλούμενος σουγιάς,

-2- ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης ναρκωτικών ουσιών και

-2- διακοσμητικά σπαθιά τύπου κατάνα.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης έχουν διαπράξει από την 13-12-2023, συνολικά –45– περιπτώσεις κλοπών και απάτης σε Αθήνα, Καλλιθέα, Πειραιά, Παγκράτι, Ζωγράφου, Πεύκη, Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι, Βύρωνα, Εξάρχεια, Καισαριανή, Κορυδαλλό, Παλαιό Φάληρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Νέα Ιωνία, Κυψέλη, Άγιο Δημήτριο και Θεσσαλονίκη, αποκομίζοντας συνολικό όφελος που ξεπερνά τα -538.430- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και σε ορισμένους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση καθώς και περιστατικά εξαπάτησης πολιτών που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα από επιτήδειους που εμφανίζονται τηλεφωνικά ή δια ζώσης ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί, υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. απαιτώντας και αποσπώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά, κυρίως από ηλικιωμένους, υπενθυμίζεται: