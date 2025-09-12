Ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί για νέα περιστατικά εξαπάτησης πελατών του από άτομα που εμφανίζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί τα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες καλούν από άγνωστα κινητά νούμερα, παρουσιάζονται ως συνεργάτες του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων φορέων και ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί».

Στη συνέχεια ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές, όπως κλιματιστικά, και επιχειρούν να αποσπάσουν δεδομένα που σχετίζονται με τιμαλφή ή χρήματα, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να προτείνουν ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει με σαφήνεια:

Δεν ζητά πληροφορίες που αφορούν χρηματικά ποσά, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα.

Δεν πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:

Μην κοινοποιείτε προσωπικά δεδομένα.

Μην συμφωνείτε σε κανένα ραντεβού.

Για οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν μόνο με το επίσημο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.