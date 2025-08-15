Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι στη θέση Καμπιά της Χίου, προσπαθώντας να περιορίσουν τη μεγάλης έκτασης πυρκαγιά. Πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων ήταν να αναχαιτίσουν τη φωτιά προτού πλησιάσει τα Λεπτόποδα, και ιδιαίτερα πριν φτάσει στην περιοχή του Κεράμου.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το πρωί επικρατούσε «συγκρατημένη αισιοδοξία» για την πορεία της επιχείρησης και την πιθανότητα σταδιακής θέσης της πυρκαγιάς υπό έλεγχο.

Αποκατάσταση Ηλεκτροδότησης και Καταγραφή Ζημιών

Παράλληλα, αγωνιώδεις προσπάθειες καταβάλλουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ρεύματος. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, έχει ήδη αποκατασταθεί το 40% της ηλεκτροδότησης στη Βολισσό, δίνοντας ανάσα στους κατοίκους της πληγείσας περιοχής.

Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μηταράκη, αύριο Σάββατο αναμένονται στη Χίο ειδικά συνεργεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης με αποστολή την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τη φωτιά. Το επόμενο βήμα, όπως διευκρίνισε, θα είναι η άμεση έναρξη της διαδικασίας για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους κατοίκους.