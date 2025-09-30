Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Μην περιμένετε ηρεμία και χαλαρούς ρυθμούς σήμερα. Τα άστρα θα δοκιμάσουν για τα καλά τις αντοχές σας, αλλά και τη διπλωματία σας την ίδια στιγμή. Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε με περισσότερη αποτελεσματικότητα έναν εχθρό που θα προκύψει από το πουθενά. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Μία λέξη θα […]
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Επιτέλους η ένταση υποχωρεί γύρω σας κι εσείς μπορείτε να πάρετε και πάλι μια βαθιά ανάσα. Το πρωί ενδεχομένως να συναντήσετε κάποιες εχθρικές απέναντί σας συμπεριφορές, αλλά όσο η μέρα περνάει τα πνεύματα θα ηρεμούν και εσείς θα μπορείτε να βγείτε από πάνω. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Αν έχετε […]
