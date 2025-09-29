Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη:
Η γνωστή αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη επιστρέφει με τις καθημερινές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».
ΚΡΙOΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Ακόμα κι αν δεν είστε υπέρμαχοι της αυστηρής πειθαρχίας, στην αρχή της ημέρας θα πρέπει να την ακολουθήσετε. Ετσι, είναι προτιμότερο να ακολουθήσετε ευλαβικά ένα πρόγραμμα τόσο στη δουλειά σας όσο και στις ιδιωτικές σας κινήσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα απρόοπτα και να προσαρμοστείτε ανάλογα στις […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει καθημερινά τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια και δίνει πρακτικές συμβουλές για την προσωπική και επαγγελματική ζωή. Σήμερα, σύμφωνα με τα άστρα, ορισμένα ζώδια θα χρειαστεί να δείξουν περισσότερη υπομονή, ενώ άλλα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σημαντικά βήματα σε σχέσεις και δουλειά. Η Βίκυ […]