Άστρα

Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει καθημερινά τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια και δίνει πρακτικές συμβουλές για την προσωπική και επαγγελματική ζωή. Σήμερα, σύμφωνα με τα άστρα, ορισμένα ζώδια θα χρειαστεί να δείξουν περισσότερη υπομονή, ενώ άλλα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σημαντικά βήματα σε σχέσεις και δουλειά. Η Βίκυ […]