Ξεκίνησε η κρίσιμη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα πως οι δύο πλευρές Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα.

Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στα πρώτα λόγια του, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου κατά την άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ερώτηση που του απευθύνθηκε από απόσταση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιορίστηκε να δηλώσει:«Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξος», αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχουν εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμφωνία το προσεχές διάστημα.

BREAKING: President Trump greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House, saying he’s “very confident” there will be peace in Gaza soon. pic.twitter.com/nHMcFZ1kay — Fox News (@FoxNews) September 29, 2025

Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της συνάντησή τους.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε με το Κατάρ, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς διαμεσολαβητές στην κρίση, παρά το γεγονός ότι το έδαφός του δέχθηκε πρόσφατα επίθεση από το Ισραήλ με στόχο στελέχη της Χαμάς. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επισήμανε, ωστόσο, ότι τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ αναμένεται να είναι «κάπως δυσαρεστημένοι» από την τελική συμφωνία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Ynet, το Ισραήλ ασκεί πιέσεις προς την αμερικανική πλευρά ώστε να γίνουν αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που προτείνει ο πρόεδρος Τραμπ για τη Γάζα. Μεταξύ των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι και ο περιορισμός του ρόλου του Κατάρ στη μεταπολεμική διαχείριση της περιοχής.

Νωρίτεα ένας σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios: «Οι Άραβες έχουν συμφωνήσει σε αυτό το σχέδιο περίπου στο 100%. Τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου».

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Τραμπ, η άποψη στον Λευκό Οίκο είναι ότι αν ο Νετανιάχου δεν αποδεχτεί τη συμφωνία, θα φέρει την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου, «ενισχύοντας τη Χαμάς και μην κάνοντας τίποτα για τους Παλαιστίνιους που έχουν τόσες πολλές ανθρωπιστικές ανάγκες. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να λιμοκτονούν. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε».

Σε αυτή την περίπτωση όμως, ορισμένοι από τους βοηθούς του Τραμπ πιστεύουν ότι μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να στραφεί εναντίον του Νετανιάχου.