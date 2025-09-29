Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Κοντά σε συμφωνία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Οι συνομιλίες έγιναν μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η τελική συμφωνία εξαρτάται από τη συγκατάθεση της Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα για οριστικοποίηση της πρότασης στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Νετανιάχου.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ρέιβιντ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για ένα σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως μεταφέρει ο Ρέιβιντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, η προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι η συγκατάθεση της Χαμάς.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ειρήνευσης για τη Γάζα, κατά τη συνάντηση που αναμένεται να έχει τη Δευτέρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη αναφορά.