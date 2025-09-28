Βαθαίνει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους σε κατοικημένες περιοχές της πόλης, προκαλώντας εκατόμβες αμάχων και μαζικό εκτοπισμό. Την ίδια στιγμή, διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι: «υπάρχει μία μεγάλη ευκαιρία για την Μέση Ανατολή».

Τα Ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται ολοένα και βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας, την ώρα που οι τοπικές υγειονομικές αρχές δηλώνουν πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις για βοήθεια. Η ανησυχία για την τύχη των αμάχων στις πληγείσες περιοχές εντείνεται.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισχωρήσει στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, πλησιάζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της Γάζας.

Επιχειρήσεις και απώλειες στη Γάζα

Η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της Γάζας κατήγγειλε ότι το Ισραήλ απέρριψε 73 αιτήματα για διάσωση τραυματιών, τα οποία είχαν διαβιβαστεί μέσω διεθνών οργανισμών. Το Τελ Αβίβ δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και ότι πέντε μαχητές που εκτόξευσαν αντιαρματικό πύραυλο σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα.

Σύμφωνα με τον στρατό, η αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της Γάζας το τελευταίο 24ωρο. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιοχή Αλ Νάσερ ενώ άλλοι 16 έχασαν τη ζωή τους από πλήγματα σε κατοικίες στην κεντρική πόλη της Γάζας.

Σε νεότερη ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας της Γάζας έκανε λόγο για 77 θανάτους από ισραηλινά πυρά μέσα σε ένα 24ωρο.

Μαζικός εκτοπισμός και ανθρωπιστική κρίση

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά ότι 350.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τον τελευταίο μήνα. Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει ότι τον Αύγουστο ζούσαν εκεί περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 66.000 Παλαιστινίων στον θύλακα, έχουν εκτοπίσει ολόκληρο τον πληθυσμό και έχουν καταστρέψει το ήδη καταρρακωμένο σύστημα υγείας της Γάζας.

Χαμάς: Χάθηκε η επικοινωνία με δύο ομήρους

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έκανε γνωστό πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τον Μάταν Άνγκρεστ και τον Όμρι Μιράν, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε δύο συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ με ανακοίνωσή τους, ανέφεραν πως ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές για 24 ώρες, αρχής γενομένης τις 18.00, σε τμήμα της πόλης της Γάζας προκειμένου να απομακρύνουν όλους τους ομήρους από τον κίνδυνο.

Τραμπ: Yπάρχει μία πραγματική ευκαιρία στην Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή πως διαφαίνεται μια «πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο» στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η δήλωσή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκτίμησή του ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι: «Νομίζω ότι ίσως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Φαίνεται πως αυτή η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα τερματίσει τον πόλεμο και θα φέρει ειρήνη. Νομίζω ότι είμαστε εκεί.»

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον έχει προτείνει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Τέλος, η πρόταση κυκλοφόρησε την Τρίτη μεταξύ διπλωματών και αξιωματούχων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, όπως ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.