Ο επτά φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 παρέμεινε στο πλευρό του πιστού του συντρόφου από την Τετάρτη, όταν τον μετέφερε εσπευσμένα σε κτηνιατρική κλινική μετά από πνευμονία και όταν διαπίστωσε ότι η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία .

Ωστόσο, τα πράγματα χειροτέρεψαν την Παρασκευή, όταν ο Χάμιλτον αποκάλυψε ότι ο σκύλος του είχε πέσει σε κώμα, εκφράζοντας τους φόβους του ότι μπορεί να μην μπορούσαν να τον ξυπνήσουν . Συγκεκριμένα, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Παρακαλώ να έχετε τον Ρόσκο στις σκέψεις σας. Θέλω να σας κρατάω όλους ενήμερους. Ο Ρόσκο έπαθε ξανά πνευμονία και δυσκολευόταν να αναπνεύσει».

Πριν λίγο ο Χάμιλτον μοιράστηκε την τραγική είδηση ​​ότι ο Ρόσκο, περίπου 13 ετών, πέθανε. Δημοσίευσε στο X: «Έχασα τον καλύτερό μου φίλο χθες το βράδυ. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη που του δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Ρόσκο για πάντα».