Ο Λιούις Χάμιλτον έχει εκπλήξει τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο. Ο επτά φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, ο οποίος ήταν γνωστός για την κατοχή ενός από τα πιο απίστευτα ιδιωτικά γκαράζ, αποκάλυψε ότι πούλησε ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του. Ο Λιούις Χάμιλτον σχολίασε πριν από το Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν ότι η προσοχή του είχε αλλάξει σε άλλα πράγματα.
Πείτε το ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Τώρα επιθυμεί να περιβάλλεται από έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά αντί να γεμίζει το σπίτι του με σπάνια αυτοκίνητα εκατομμυρίων δολαρίων.
Η συλλογή του Hamilton αποτελούνται από τα ακόλουθα αυτοκίνητα, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία τους να ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.
- Pagani Zonda 760 LH
- Mercedes-AMG Project One
- Mercedes-AMG SLS Black Series
- Mercedes-AMG GT R
- Mercedes-AMG G63 6×6
- Mercedes-Maybach S600
- Ferrari LaFerrari
- Ferrari LaFerrari Aperta
- Ferrari 599 SA Aperta
- 1966 Shelby Cobra 42
- 1967 Ford Mustang Shelby GT500
- McLaren P1
- McLaren F1
- Mini Cooper
- Mercedes EQC