Ο Λιούις Χάμιλτον έχει εκπλήξει τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο. Ο επτά φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, ο οποίος ήταν γνωστός για την κατοχή ενός από τα πιο απίστευτα ιδιωτικά γκαράζ, αποκάλυψε ότι πούλησε ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του. Ο Λιούις Χάμιλτον σχολίασε πριν από το Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν ότι η προσοχή του είχε αλλάξει σε άλλα πράγματα.

Πείτε το ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Τώρα επιθυμεί να περιβάλλεται από έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά αντί να γεμίζει το σπίτι του με σπάνια αυτοκίνητα εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συλλογή του Hamilton αποτελούνται από τα ακόλουθα αυτοκίνητα, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία τους να ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.