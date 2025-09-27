Ο Λιούις Χάμιλτον μοιράστηκε μια σημαντική, προσωπική είδηση με τους θαυμαστές του σχετικά με την υγεία του αγαπημένου του σκύλου, Ρόσκο, μετά την έκτακτη αποχώρησή του από τη δοκιμή ελαστικών λόγω της εισαγωγής του μπουλντόγκ του, του πιστού φίλου του, που έχει γίνει γνωστός αφού βρίσκεται μαζί του ακόμη και στα γκραν πρι, στο νοσοκομείο.

Ο Χάμιλτον επρόκειτο να συμμετάσχει στις δοκιμές ελαστικών για το 2026 στην πίστα του Μουτζέλο στην Ιταλία την Παρασκευή, αλλά ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής αντικαταστάθηκε από τον αναπληρωματικό οδηγό της Ferrari, Ζου Γκουανιού.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χάμιλτον είπε στους ακολούθους του ότι ο Ρόσκοε βρίσκεται σε κώμα μετά από θεραπεία για πνευμονία.

«Παρακαλώ να έχετε τον Ρόσκο στις σκέψεις σας. Θέλω να σας κρατάω όλους ενήμερους», έγραψε ο Χάμιλτον την Παρασκευή.«Ο Ρόσκο προσβλήθηκε ξανά από πνευμονία και δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Εισήχθη στο νοσοκομείο και του χορηγήθηκε αντιβίοση για να ηρεμήσει ενώ τον εξέταζαν. Όμως, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η καρδιά του σταμάτησε.»

«Κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό και τώρα βρίσκεται σε κώμα. Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει από αυτό. Αύριο θα προσπαθήσουμε να τον ξυπνήσουμε. Είμαι στο πλευρό του και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές και την υποστήριξή σας».