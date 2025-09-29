Ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί χωρίς τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μέχρι να σταματήσει το πρωτάθλημα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας, που ήδη απουσίασε από το ματς με τον Παναιτωλικό, δεν θα δώσει το «παρών» ούτε στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2/10), ούτε – εκτός απροόπτου – στο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής κόντρα στον Ατρόμητο (5/10). Ο λόγος είναι οι ενοχλήσεις στο γόνατο, οι οποίες δεν προκαλούν ανησυχία, αλλά δεν αφήνουν τον απαραίτητο χρόνο για πλήρη αποκατάσταση.

Η επιστροφή του Ντραγκόφσκι τοποθετείται για το ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 19 Οκτωβρίου.