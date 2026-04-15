Η κινεζική εταιρεία ρομποτικής Unitree Robotics ξεκίνησε την Τετάρτη τη διεθνή διάθεση του ανθρωποειδούς ρομπότ R1 μέσω της πλατφόρμας AliExpress της Alibaba, σύμφωνα με το Bloomberg Law. Η πλήρης έκδοση κοστολογείται περίπου στα 8.150 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τελών εισαγωγής, ενώ η αποστολή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρεται δωρεάν. Μια απλοποιημένη εκδοχή, το R1 AIR, διατίθεται περίπου στα 6.800 δολάρια, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται γύρω στις 30 Ιουνίου.

Η διάθεση του R1 στοχεύει αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σιγκαπούρη, καθιστώντας το ένα από τα πρώτα ανθρωποειδή ρομπότ που μπορούν να αγοραστούν απευθείας από καταναλωτές μέσω μεγάλης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με ύψος περίπου 1,20 μέτρα και βάρος γύρω στα 29 κιλά, το R1 παρουσιάζεται ως «αθλητικό ρομπότ» ικανό για ακροβατικά, τρέξιμο σε κατηφόρα και ανάκτηση ισορροπίας μετά από πτώση. Στην Κίνα, όπου παρουσιάστηκε το 2025, η βασική τιμή ξεκινά από 29.900 γουάν (περίπου 4.370 δολάρια), με την αύξηση στη διεθνή τιμή να αποδίδεται σε δασμούς και κόστη μεταφοράς.

Το R1 AIR διαθέτει 20 βαθμούς ελευθερίας, ενώ οι εκδόσεις R1 και R1 EDU προσφέρουν 26, με επιπλέον αρθρώσεις στη μέση και στο κεφάλι. Μόνο το μοντέλο EDU υποστηρίζει εγκατάσταση προσαρμοσμένου λογισμικού και πλήρη πρόσβαση στο SDK.

Με αυτή την τιμολογιακή πολιτική, η Unitree μειώνει σημαντικά το κόστος σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το πρωτότυπο Optimus της Tesla δεν έχει ακόμη επίσημη τιμή λιανικής, ενώ η πλατφόρμα Atlas της Boston Dynamics δεν διατίθεται εμπορικά. Το περιοδικό Wired περιέγραψε το R1 ως ρομπότ που φτάνει στην αγορά «με κάποιες ακροβατικές δυνατότητες» οι οποίες αποδεικνύουν προηγμένο έλεγχο κίνησης.

Η κινεζική ώθηση στη ρομποτική παραγωγή

Η διάθεση μέσω AliExpress συμπίπτει με την ευρύτερη ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας ανθρωποειδών ρομπότ. Στις 29 Μαρτίου, εργοστάσιο στην πόλη Foshan της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, κοινοπραξία των Leju Robotics και Dongfang Precision Science and Technology ξεκίνησε λειτουργία γραμμής παραγωγής ικανής να κατασκευάζει 10.000 ανθρωποειδή ρομπότ ετησίως, ολοκληρώνοντας ένα κάθε 30 λεπτά.

Η εταιρεία TrendForce προβλέπει ότι η παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα θα αυξηθεί κατά 94% το 2026, με τις Unitree και AgiBot να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% των συνολικών αποστολών.

Παράλληλα, το ρομπότ H1 της Unitree έφτασε ταχύτητα 10 μέτρων ανά δευτερόλεπτο περίπου 22,4 μίλια την ώρα σε δοκιμή που δημοσιεύτηκε στις 11 Απριλίου, πλησιάζοντας τις επιδόσεις κορυφαίων ανθρώπινων δρομέων. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Wang Xingxing, δήλωσε ότι το H1 ενδέχεται να σπάσει το όριο των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα μέχρι τα μέσα του 2026.

Σύμφωνα με το Bloomberg Law, η παγκόσμια επέκταση της Unitree προηγείται προγραμματισμένης δημόσιας εγγραφής, τοποθετώντας την εταιρεία απέναντι σε ανταγωνιστές που βρίσκονται ακόμη μακριά από την εμπορική διάθεση προϊόντων τους.