Έφυγε από την ζωή ο Ρότζερ Λουκάκου, πρώην ποδοσφαιριστής και πατέρας του Ρομέλου και Τζόρνταν Λουκάκου, χθες 28 Σεπτεμβρίου. Ο Ρομέλου Λουκάκου, με ανάρτησή του Instagram, μίλησε για τον πατέρα του έχοντας μια φωτογραφία των δύο από όταν ακόμα ήταν παιδί.
Συγκεκριμένα, έγραψε:
«Σου ευχαριστώ που μου έμαθες όλα όσα ξέρω.
Σου είμαι αιώνια ευγνώμων και σε εκτιμώ. Η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.
Με προστάτευες και με καθοδηγούσες όπως κανένας άλλος. Δεν θα είμαι πια ο ίδιος.
Ο πόνος και τα δάκρυα ρέουν άφθονα. Αλλά ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη να ξαναβρώ τον εαυτό μου.
Ευχαριστώ για όλα, Ρότζερ Μενάμα Λουκάκου Βιο Ρόι (για τους φίλους του). Ο μπαμπάς μου».
