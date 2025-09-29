Έφυγε από την ζωή ο Ρότζερ Λουκάκου, πρώην ποδοσφαιριστής και πατέρας του Ρομέλου και Τζόρνταν Λουκάκου, χθες 28 Σεπτεμβρίου. Ο Ρομέλου Λουκάκου, με ανάρτησή του Instagram, μίλησε για τον πατέρα του έχοντας μια φωτογραφία των δύο από όταν ακόμα ήταν παιδί.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Σου ευχαριστώ που μου έμαθες όλα όσα ξέρω.

Σου είμαι αιώνια ευγνώμων και σε εκτιμώ. Η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.

Με προστάτευες και με καθοδηγούσες όπως κανένας άλλος. Δεν θα είμαι πια ο ίδιος.

Ο πόνος και τα δάκρυα ρέουν άφθονα. Αλλά ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη να ξαναβρώ τον εαυτό μου.

Ευχαριστώ για όλα, Ρότζερ Μενάμα Λουκάκου Βιο Ρόι (για τους φίλους του). Ο μπαμπάς μου».