Ο Ρομέλου Λουκάκου είναι γνωστός «μπομπέρ» των ευρωπαϊκών γηπέδων και μπορεί φέτος να μην έκανε μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με την φανέλα της Ίντερ, ωστόσο κάθε φορά που αγωνίζεται με το Βέλγιο δεν σταματά να σκοράρει.

Ο Βέλγος έχει καταφέρει να «χτίσει» ένα μοναδικό σερί σκοραρίσματος σε αγώνες προκριματικής φάσης με την εθνική του ομάδα. Άλλωστε οι «Κόκκινοι Διάβολοι» σπάνια χάνουν έστω και ένα βαθμό… για ήττα ούτε καν συζήτηση σε προκριματικά.

Ο Λουκάκου έχει σκοράρει στα 14 τελευταία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με το Βέλγιο σε προκριματικές φάσεις Euro και Μουντιάλ από το 2017 και μετά, ερχόμενος μάλιστα και από τον πάγκο σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια.

Η αρχή είχε γίνει στο τέλος Αυγούστου του 2017, όταν στον όμιλο για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018, το Βέλγιο ήταν μαζί με την Ελλάδα. Στο νικηφόρο εντός έδρας αγώνα με το Γιβραλτάρ με 9-0, ο Ρομέρου είχε βάλει 3 γκολ. Την επόμενη αγωνιστική απέναντι στην Ελλάδα στο «Καραϊσκάκης» ο Βέλγος είχε βάλει το νικητήριο γκολ της ομάδας του, που είχε επικρατήσει με 2-1 της Εθνικής μας. Γκολ είχε βρει και κόντρα στην Κύπρο για την τελευταία αγωνιστική αυτής της προκριματικής φάσης.

Η συνέχεια δόθηκε στους αγώνες για την προκριματική φάση του Euro 2020. Ο Λουκάκου σκόραρε κατά σειρά, 1 γκολ εντός έδρας απέναντι στο Καζακστάν, 2 κόντρα στη Σκωτία μέσα στο Βέλγιο και 1 στη Γλασκόβη, 2 με το Σαν Μαρίνο και 1 απέναντι στη Ρωσία, στη Μόσχα.

Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, ο Λουκάκου έβαλε 1 γκολ με την Ουαλία εντός έδρας στην πρεμιέρα, 1 κόντρα στην Τσεχία, 2 εκτός έδρας με την Εσθονία και 1 με την Τσεχία εντός έδρας.

Τα τελευταία «θύματά» του είναι για την προκριματική φάση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Ο Βέλγος striker σημείωσε χατ-τρικ στην πρεμιέρα με νίκη της χώρας του με 3-0 στη Σουηδία και το μοναδικό γκολ των «Κόκκινων Διαβόλων» στην ισοπαλία με την Αυστρία το Σάββατο.

Μένει να δούμε αν η άμυνα της Εσθονίας, δεν θα μπορέσει να τον σταματήσει για ακόμη μία φορά και ο «Big Rom» θα φτάσει τα 15 σερί παιχνίδια προκριματικών, που «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα.

Romelu Lukaku scored in all of his last 1⃣4⃣ qualifying games for Belgium 🇧🇪💪 pic.twitter.com/JRdsFYDquy

— 433 (@433) June 18, 2023