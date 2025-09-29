Αλλαγές φέρνει η 1η Νοεμβρίου 2025 στη διαδικασία δημοσίευσης των ιδιόγραφων διαθηκών, μετά την τροποποίηση του άρθρου 1769 του Αστικού Κώδικα, την πρώτη από το 1946.

Όπως εξηγεί στα ΝΕΑ, ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο & ΣτΕ, Γιώργιος Νικολακόπουλος, «η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται απ’ αυτόν. Από τη χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος. Σε διαφορετική περίπτωση, η ιδιόγραφη διαθήκη είναι άκυρη».

«Δεν αρκεί η υπογραφή του διαθέτη σε κείμενο που έχει γραφτεί με μηχανικά μέσα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή γραφομηχανή, ούτε καθ’ υπαγόρευση», υπογραμμίζει ο ίδιος, προσθέτοντας πως «ακόμη και οι προσθήκες στο περιθώριο ή σε υστερόγραφο πρέπει να γράφονται και να υπογράφονται από τον διαθέτη».

Όπως τονίζει, «διαγραφές, παρεγγραφές, ξύσματα ή άλλα εξωτερικά ελαττώματα βεβαιώνονται σήμερα από το δικαστήριο που δημοσιεύει τη διαθήκη και μπορούν να επιφέρουν ολικά ή μερικά την ακυρότητά της. Από την 1η Νοεμβρίου, αυτά θα τα ελέγχει ο συμβολαιογράφος».

Η νέα διάταξη ορίζει ότι «όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, να την εμφανίσει για δημοσίευση σε συμβολαιογράφο». Επιπλέον, «για τη δημοσίευση διαθήκης ο συμβολαιογράφος συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρίζονται ολόκληρη η διαθήκη και η βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία των εξωτερικών ελαττωμάτων». Ενώ τα πρωτότυπα των διαθηκών θα φυλάσσονται στο αρχείο του.

«Με τη νέα ρύθμιση, οι συμβολαιογράφοι, και όχι τα δικαστήρια όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αναλαμβάνουν πλέον την αρμοδιότητα να εξετάζουν την εγκυρότητα και τα εξωτερικά ελαττώματα των ιδιόγραφων διαθηκών», καταλήγει ο κ. Νικολακόπουλος.

Διαθήκες: Πόσα είδη υπάρχουν

Όπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Γιώργος Νικολοκόπουλος, «σήμερα η νομοθεσία προβλέπει τρεις κύριες μορφές διαθήκης. Τη δημόσια, την ιδιόγραφη και τη μυστική. Η δημόσια συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου, με την παρουσία μαρτύρων. Η ιδιόγραφη γράφεται και υπογράφεται από τον ίδιο τον διαθέτη, ενώ η μυστική παραδίδεται σφραγισμένη σε Συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει συμβολαιογραφική πράξη με τη δήλωση του διαθέτη ότι στο περιεχόμενο της μυστικής διαθήκης αποτυπώνεται η βούλησή του».

Ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν κάποιος βρίσκεται εν πλω. Για παράδειγμα, σε έκτακτες συνθήκες μπορεί να συνταχθεί έγκυρη διαθήκη με μάρτυρες ενώπιον της αρμόδιας αρχής, για παράδειγμα του πλοιάρχου, όταν η διαθήκη συντάσσεται σε πλοίο.

Οι αλλαγές που έρχονται, σύμφωνα με τον κ. Νικολοκόπουλο, αφορούν κυρίως την ιδιόγραφη διαθήκη. «Από 1η Νοεμβρίου 2025 θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατίθεται σε Συμβολαιογράφο και να καταγράφεται στο Μητρώο Διαθηκών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας ή πλαστότητας και ενισχύεται η αξιοπιστία της. Παράλληλα, επιταχύνεται και η διαδικασία δημοσίευσης, αφού αυτή θα γίνεται πλέον απευθείας από τον Συμβολαιογράφο, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε Δικαστήριο».