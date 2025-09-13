Το περιεχόμενο των διαθηκών παραμένει απόρρητο μέχρι τη δημοσίευσή τους.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο αρχειοφύλακας οφείλει να τηρεί μυστικό το περιεχόμενο του Μητρώου Διαθηκών για τις αδημοσίευτες περιπτώσεις. Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί για την ύπαρξη διαθήκης πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, η βεβαίωση που εκδίδεται αναφέρει το όνομα του συμβολαιογράφου ή του συμβολαιογραφούντος προξένου ενώπιον του οποίου αυτή συντάχθηκε ή κατατέθηκε, την έδρα, τον αριθμό της πράξης και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού.

Η παραβίαση της εχεμύθειας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει ακόμη και οριστική απόλυση από την υπηρεσία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εφόσον η παραβίαση έχει τελεστεί για οικονομικό όφελος, προβλέπεται επίσης ποινική δίωξη και ενδεχόμενη καταδίκη με φυλάκιση.