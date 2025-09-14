Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σύνταξης και δημοσίευσης των διαθηκών φέρνουν οι τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας, η αποφυγή φαινομένων πλαστότητας, αλλά και η ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίευσης.

Όπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Γιώργος Νικολοκόπουλος, «σήμερα η νομοθεσία προβλέπει τρεις κύριες μορφές διαθήκης. Τη δημόσια, την ιδιόγραφη και τη μυστική. Η δημόσια συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου, με την παρουσία μαρτύρων. Η ιδιόγραφη γράφεται και υπογράφεται από τον ίδιο τον διαθέτη, ενώ η μυστική παραδίδεται σφραγισμένη σε Συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει συμβολαιογραφική πράξη με τη δήλωση του διαθέτη ότι στο περιεχόμενο της μυστικής διαθήκης αποτυπώνεται η βούλησή του».

Ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν κάποιος βρίσκεται εν πλω. Για παράδειγμα, σε έκτακτες συνθήκες μπορεί να συνταχθεί έγκυρη διαθήκη με μάρτυρες ενώπιον της αρμόδιας αρχής, για παράδειγμα του πλοιάρχου, όταν η διαθήκη συντάσσεται σε πλοίο.

Οι αλλαγές που έρχονται, σύμφωνα με τον κ. Νικολοκόπουλο, αφορούν κυρίως την ιδιόγραφη διαθήκη. «Από 1η Νοεμβρίου 2025 θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατίθεται σε Συμβολαιογράφο και να καταγράφεται στο Μητρώο Διαθηκών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας ή πλαστότητας και ενισχύεται η αξιοπιστία της. Παράλληλα, επιταχύνεται και η διαδικασία δημοσίευσης, αφού αυτή θα γίνεται πλέον απευθείας από τον Συμβολαιογράφο, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε Δικαστήριο».