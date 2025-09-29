Διαβατήριο αναγνώρισης, σήμα διεθνούς εμπορίου και σφραγίδα αξιοπιστίας για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, αποτελεί η «’Αδεια ΑΕΟ».

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς για τη χορήγηση της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε αξιόπιστους οικονομικούς φορείς.

Όπως σημειώνει το επιμελητήριο, η συγκεκριμένη άδεια είναι απαραίτητη, τόσο σε επίπεδο απλουστεύσεων που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, όσο και σε επίπεδο διευκολύνσεων στους τελωνειακούς ελέγχους.

«Ο στόχος της έννοιας της εγκεκριμένης επιχείρησης είναι να παρέχει αμοιβαία αναγνώριση σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου. Αυτό σημαίνει ταχύτερο τελωνισμό των εμπορευμάτων και την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών» αναφέρει το ΕΒΕΠ και επισημαίνει ότι η πιστοποίηση ενός οικονομικού φορέα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται τη συμμόρφωσή του με πολύ αυστηρά κριτήρια. Εάν, δε, ο φορέας επιλέξει να είναι εγκεκριμένος και ως προς τις προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας, τότε η ιδιότητα αυτή αποτελεί πιστοποίηση συναλλακτικής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας.

Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης το επιμελητήριο αναφέρει ότι αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, μπορούν να υποβάλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στις 27 χώρες της ΕΕ και εφόσον, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Εξαίρεση από την προϋπόθεση εγκατάστασης στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ αποτελεί η περίπτωση σύναψης διεθνούς συμφωνίας, μεταξύ της Κοινότητας και τρίτης χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο φορέας και η περίπτωση αεροπορικής ή ναυτιλιακής εταιρείας, που δεν είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ, αλλά διαθέτει σε αυτή περιφερειακό γραφείο και επωφελείται των ήδη υφισταμένων απλοποιήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 324ε, 445, ή 448 και τις διατάξεις του άρθρου 14 (ζ) παράγραφοι (α) και (β) του Κανονισμού 1875/2006. Η ψηφιακή διαδικασία της «myaade», απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση μιας τυποποιημένης αίτησης για την άδεια με συνημμένο το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. της επιχείρησης. Επισυνάπτεται η σχετική αναλυτική ενημέρωση με όλα τα προβλεπόμενα βήματα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/sites/default/files/2024.

Δηλαδή, η «άδεια ΑΕΟ» απευθύνεται σε: κατασκευαστές, εξαγωγείς, εισαγωγείς, διαμεταφορείς, διαχειριστές αποθηκών, εκτελωνιστές, μεταφορείς, εταιρείες logistics και ενέργειας. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ΑΕΟ. Αρχικά, η AEOC για Τελωνειακές Απλουστεύσεις, ακολουθεί η AEOS για Ασφάλεια και Προστασία και τέλος, η AEOF συνδυάζοντας τις Τελωνειακές Απλουστεύσεις με την Ασφάλεια και Προστασία. Τα οφέλη των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων εξαρτώνται από τη δραστηριότητά τους και το είδος του πιστοποιητικού που τους έχει χορηγηθεί. Για να υποβάλει μια επιχείρηση αίτηση για πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα στην Ελλάδα, πρέπει να προσκομίσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα και να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ και του Κανονισμού της ΕΕ 2015/2447 και τα άρθρα 38-41 του Κώδικα Τελωνειακής Ένωσης (UCC). Από την παραλαβή της αίτησης, ακολουθεί ο έλεγχος των κριτηρίων χορήγησης, η αποστολή ερωτηματολογίου στην αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων, η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, η ενημέρωση του αιτούντα για την λήψη απόφασης έκδοσης άδειας και η έγκριση.

Σε περίπτωση πρόθεσης έκδοσης αρνητικής απόφασης για την έκδοση της άδειας, υπάρχει το δικαίωμα προηγουμένης ακρόασης.

Το ΕΒΕΠ προτρέπει τις επιχειρήσεις-μέλη του, που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα να προβούν στις διαδικασίες χορήγησης της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να διευκολυνθούν και να καρπωθούν τα άμεσα, έμμεσα και εθνικά οφέλη. Τα άμεσα οφέλη, όπως σημειώνει το επιμελητήριο, είναι ευκολότερη υπαγωγή σε τελωνειακές απλουστεύσεις, αμοιβαία αναγνώριση, μειωμένες συνολικές εγγυήσεις, λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων, προτεραιότητα σε περίπτωση επιλογής ελέγχου, δυνατότητα επιλογής του τόπου ελέγχου, γνωστοποίηση για φυσικό έλεγχο, πριν από την άφιξη του εμπορεύματος. Τα έμμεσα οφέλη είναι περιορισμός κλοπών και απωλειών, μείωση των καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων, βελτίωση του προγραμματισμού, ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, μείωση του κόστους των ελέγχων των προμηθευτών, μείωση των προβλημάτων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού, αύξηση πελατών και βελτίωση σχέσεων των ΑΕΟ με τις τελωνειακές αρχές. Τα εθνικά οφέλη είναι πολλαπλά, με κυριότερα την προτεραιότητα, χωρίς έλεγχο επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου των δικαιούχων έκπτωσης του φόρου εισροών (ΠΟΛ 1103/2017), το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (ΠΟΛ 1184/2018) και τη διευρυμένη προθεσμία της εξαγωγής (ΠΟΛ. 1194/2015).

Δήλωση Β. Κορκίδη

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει: «Η ανάγκη διασφάλισης των συναλλαγών που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, καθώς και η αναγκαιότητα συμμόρφωσης με συγκεκριμένους κανόνες προστασίας και ασφάλειας μας οδηγεί στον θεσμό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Πρόκειται για μια πιστοποίηση Fast Track και έχει ιδιαίτερη σημασία να την αξιοποιήσουν οι ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σημειωτέον πως, στη περιοχή ευθύνης του επιμελητηρίου, τον ευρύτερο Πειραιά, πέριξ του λιμανιού, και την Δυτική Αττική με τα δύο μεγάλα ναυπηγεία και το Θριάσιο, υπάρχουν εκτός από εισαγωγικές και εξαγωγικές, πολλές επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων, διαμεταφορέων και κέντρων logistics. Το ΕΒΕΠ, μετά τη συνάντηση με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ανέλαβε την ευθύνη να ενημερώσει, αλλά και να καθοδηγήσει τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις να αποκτήσουν την άδεια ΑΕΟ».