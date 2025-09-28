Η Ερμούπολη της Σύρου δεν είναι απλώς ένας γεωγραφικός προορισμός, αλλά μια ζωντανή σκηνή όπου η ιστορία συναντά το παρόν. Περπατώντας στα μαρμαρόστρωτα σοκάκια της, ανάμεσα στα επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά, αναδύεται ο κοσμοπολίτικος αέρας του 19ου αιώνα. Τότε, η πόλη, γεννημένη από τις στάχτες της Επανάστασης, εξελίχθηκε σε εμπορικό, ναυτιλιακό και πολιτιστικό κέντρο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Το Δημαρχείο, έργο του Ερνέστου Τσίλλερ, δεσπόζει στην πλατεία Μιαούλη, ενώ το Θέατρο «Απόλλων» αποτελεί εμβληματικό μνημείο πολιτισμού. Μαζί δεν αφηγούνται μόνο μια ιστορία πλούτου, αλλά μια διαδρομή καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Σε αυτό το ιστορικό σκηνικό φιλοξενήθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο CHI Greece 2025, γεγονός που, όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Αλέξανδρος Αθανασίου, έχει βαθύ συμβολισμό. Η Ερμούπολη, πρωτοπόρος στις τεχνολογικές καινοτομίες, αποτέλεσε τον ιδανικό τόπο συνάντησης ανθρώπου και τεχνολογίας. Οι συζητήσεις για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματοποιήθηκαν σε χώρους φορτισμένους με ιστορία, όπως το 1ο Γυμνάσιο Σύρου, το πρώτο του ελεύθερου ελληνικού κράτους, υπενθυμίζοντας ότι κάθε τεχνολογική επανάσταση πρέπει να υπηρετεί τις αξίες της παιδείας και της προόδου.

Τι είναι η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή;

Ο όρος «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή» (Human-Computer Interaction – HCI) μπορεί να ακούγεται τεχνικός, αλλά αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Από την οθόνη αφής του κινητού μέχρι τα συστήματα ελέγχου ενός αεροσκάφους, το HCI βρίσκεται παντού. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει πληροφορική, ψυχολογία, σχεδιασμό και κοινωνικές επιστήμες, με στόχο η τεχνολογία να είναι λειτουργική, προσβάσιμη και ευχάριστη στη χρήση.

Στην καρδιά αυτού του παγκόσμιου διαλόγου βρίσκεται η ACM SIGCHI, η κορυφαία επιστημονική κοινότητα του κλάδου. Η ανάπτυξη του ελληνικού παραρτήματος, με περισσότερα από 320 μέλη, δείχνει ότι η χώρα δεν είναι πλέον απλός καταναλωτής τεχνολογίας, αλλά ενεργός συμμέτοχος στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κυριάρχησε στις συζητήσεις του συνεδρίου της Σύρου, όχι ως αφηρημένο τεχνολογικό θαύμα, αλλά ως δύναμη που ήδη αλλάζει κοινωνία και εργασία. Κεντρικό ζήτημα ήταν οι «θαλάμοι ηχούς» και οι «πληροφοριακές φούσκες» που δημιουργούν οι αλγόριθμοι, περιορίζοντας την κριτική σκέψη και ενισχύοντας την πόλωση. Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι το πρόβλημα δεν είναι τυχαίο, αλλά εγγενές στο επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στην παρατεταμένη αλληλεπίδραση των χρηστών.

Η λύση, όπως τονίστηκε, απαιτεί δομικές αλλαγές: νέους αλγορίθμους που προάγουν την ποικιλομορφία ειδήσεων, ρυθμιστικά πλαίσια και εκπαίδευση πολιτών ώστε να αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στο ψηφιακό περιεχόμενο.

Ηθική, ευθύνη και «HCI for Good»

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η ηθική διάσταση της ΤΝ δεν μπορεί να παραμένει προαιρετική. Ο Πάνος Μαρκόπουλος μίλησε για το όραμα του “HCI for Good”, ενώ η Βίκυ Χαρίση υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να θεσπίζουν κανόνες όπως ο EU AI Act. Το συμπέρασμα ήταν σαφές: η υπεύθυνη καινοτομία πρέπει να ενσωματωθεί στον πυρήνα του συστήματος.

Ο ρόλος του ανθρώπου στην εποχή της ΤΝ

Ένα ακόμη κρίσιμο θέμα ήταν το μέλλον της εργασίας. Οι ειδικοί απέρριψαν τη σύγκρουση «άνθρωπος εναντίον μηχανής» και μίλησαν για συνεργασία. Ο άνθρωπος παραμένει «μαέστρος», με την ΤΝ να λειτουργεί ως εργαλείο που απελευθερώνει χρόνο και ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη αποφάσεων.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Το συνέδριο λειτούργησε και ως καταλύτης για την τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος, τόνισε ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να μεταφραστεί σε απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Η Σύρος απέδειξε ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορούν να γίνουν μοχλοί τοπικής ανάπτυξης όταν συνεργάζονται με κοινωνία και οικονομία.

Μετά την επιτυχία της Σύρου, η κοινότητα CHI Greece έχει ήδη χαράξει πορεία. Το 2026 θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση ημερίδα, ενώ το 2027 το μεγάλο συνέδριο θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έτσι, η επιτυχία της Σύρου γίνεται θεμέλιο για ένα ακόμη πιο δυναμικό μέλλον στην ελληνική έρευνα και καινοτομία.