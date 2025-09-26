Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του στη Γάζα».

Μάλιστα, σημειώθηκαν μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβηκε για να εκφωνήσει την ομιλία του. Παράλληλα, οι υποστηρικτές του επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα, χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι.

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu’s speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

«Τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς έχουν κρυφτεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους. Γι’ αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του. Γι’ αυτό θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς και μαχητικές ομάδες εισέβαλαν στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, σκοτώνοντας 1.200 άτομα και απαγάγοντας περίπου 250.

Από τους 48 ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι οι 20 είναι ζωντανοί και τους κατονομάζει.

«Απελευθερώστε τους ομήρους – Αν το κάνετε, θα ζήσετε»

Ξεκινά το μήνυμά του στα εβραϊκά και στη συνέχεια το επαναλαμβάνει στα αγγλικά.

«Γενναίοι ήρωές μας, σας μιλάει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ζωντανά από τα Ηνωμένα Έθνη», λέει.

«Δεν σας έχουμε ξεχάσει, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας, δεν θα κλονιστούμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι».

Σε ένα άμεσο μήνυμα προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου λέει «απελευθερώστε τους ομήρους τώρα». «Αν το κάνετε, θα ζήσετε. (…) Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».

Για Ιράν, Χούθι και Χεζμπολάχ

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι κατά το παρελθόν το Ισραήλ «χτύπησε» τους Χούθι, κατέστρεψε «το μεγαλύτερο μέρος της τρομοκρατικής μηχανής της Χάμας» και «αχρήστευσε τη Χεζμπολάχ». «Ο μισός ηγετικός πυρήνας των Χούθι έχει εξαφανιστεί», λέει. Προσέθεσε ότι «το πιο σημαντικό (…) είναι ότι καταστρέψαμε το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για την τολμηρή και αποφασιστική του δράση», είπε. Το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, εξαφανίστηκε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ υποσχεθήκαμε να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση.

Απομακρύναμε μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και μια θανάσιμη απειλή για τον πολιτισμένο κόσμο». «Αυτές οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, λοιπόν, εξακολουθούν να αποτρέπονται, και οι ηγέτες τους, αν επιτεθούν στο Ισραήλ, θα εξαφανιστούν επίσης».

«Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ανταμείβει τους χειρότερους αντισημίτες στον κόσμο»

Ο Μπανιαμίν Νετανιάχου στράφηκε τώρα προς τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Είπε ότι «κάθε κυβέρνηση» πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ και να αρνηθεί να κάνει αυτό το βήμα. «Αντ’ αυτού, πολλές κάνουν το αντίθετο».

«Στην πραγματικότητα ανταμείβουν τους χειρότερους αντισημίτες στον κόσμο».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «σχεδόν το 90% των Παλαιστινίων» υποστήριξε την επίθεση της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου 2023 και περιγράφει την κίνηση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ως «πολύ σαφές μήνυμα».

«Η δολοφονία Εβραίων αποδίδει», συμπλήρωσε.

«Έχω ένα μήνυμα για αυτούς τους ηγέτες: Όταν οι πιο άγριοι τρομοκράτες στον κόσμο επαινούν με ενθουσιασμό την απόφασή σας, δεν κάνατε κάτι σωστό, κάνατε κάτι λάθος. Η επαίσχυντη απόφασή σας θα ενθαρρύνει την τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων και εναντίον αθώων ανθρώπων».