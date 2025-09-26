Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, έπειτα από έρευνα για οργανωμένες συναθροίσεις οδηγών που καλούνται μέσω κλειστών ομάδων στα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων, πραγματοποίησε ειδική επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Οι συμμετέχοντες κυκλοφορούσαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής χωρίς πινακίδες, προκειμένου να μην αναγνωρίζονται.

Κατά την επιχείρηση, τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν στη Βαρυμπόμπη μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να κινούνται με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 200 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες.

Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν την πορεία τους, λαμβάνοντας μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενο ατύχημα, και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΣΕΦ.

Στο σημείο συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί οδηγοί. Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς οι μοτοσυκλέτες τους δεν διέθεταν σιγαστήρα και προκαλούσαν έντονους θορύβους.

Τα οχήματα κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η Τροχαία επισημαίνει ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.