Όλα τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν υποβληθεί μελετώνται από τους αρμόδιους εισαγγελικός και δικαστικούς λειτουργούς και σύντομα θα απαντηθούν, όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που από την αρχή με οδηγό το νόμο και τη δικονομία είχε αφήσει ανοιχτό το παράθυρο να κριθούν τα αιτήματα αυτά αρμοδίως, με αφορμή όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τοποθετήθηκε και ενημερώνει ότι οι αρμόδιοι συνάδελφοί του μελετούν τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης των νεκρών και σύντομα θα απαντηθούν.

Η τοποθέτηση αυτή εκτιμάται από νομικούς ως σαφές μήνυμα της δικαιοσύνης χωρίς όμως να συνιστά παρέμβαση στο έργο των εισαγγελέων και των δικαστών. Μια θεσμική δήλωση που έρχεται την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του παιδιού του, ενώ αντίστοιχα αιτήματα έχουν ήδη υποβάλει ο Παύλος Ασλανίδης και η Μαρία Καρυστιανού που επίσης έχουν χάσει τα δικά τους παιδιά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, ολόκληρη η απάντηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.