Νέα στοιχεία που αφορούν την έρευνα με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών εισέφεραν στην αρεοπαγίτη – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη οι γονείς του Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι οι οποίοι είχαν καταθέσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι τραγικοί γονείς έχουν εξεταστεί και σε άλλα δικονομικά στάδια και σύμφωνα με πληροφορίες εισέφεραν νέα στοιχεία που κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: Στο ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες που έλαβαν χώρα καθώς και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία. Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρέδωσαν στην ανώτατη δικαστική λειτουργό στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.

Οι καταθέσεις των γονιών παραπέμπουν σε ένα συγκεκριμένο χρονολόγιο που αποτυπώνουν όσα έγιναν εκείνες τις κρίσιμες ώρες , που θα αξιολογηθούν από την ανακρίτρια μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Το σημαντικό είναι ότι αποδίδουν στον κατηγορούμενο ρόλο «συντονιστή» επικαλούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου και κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών που ο κ. Τριαντόπουλος είχε βασίσει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι «η παρουσία του Πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».

Αντ΄αυτού, όπως έχουν ξανακαταθέσει οι γονείς τους Βάιου Βλάχου, εξαιτίας της αλλοίωσης στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος πολλοί συγγενείς, όπως και η δική τους οικογένεια, αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία και να φωτίσουν σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, την ώρα μάλιστα που πενθούσαν για τον χαμό του παιδιού τους.

Τέλος, οι γονείς του Βάιου εισέφεραν στοιχεία που δείχνουν τις μεθοδεύσεις με τις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα προσπαθούν να αποκρύψουν τον συντονισμό, τις ενέργειες και τις εντολές σχετικά με την παράνομη επέμβαση στο χώρο και την επιχείρηση μπαζώματος της αλήθειας.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και στο τέλος της έρευνας θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.