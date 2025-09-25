«Φοβούνται το ενδεχόμενο να προκύψει αποδεικτικό στοιχείο που θα ανατρέπει το βασικό κυβερνητικό αφήγημα και τελικά φοβούνται την αλήθεια» δήλωσε μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Γιάννης Μαντζουτάνης, δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη που έχασε τον γιο του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι νέο αίτημα εκταφής, ελέγχου DNA και τοξικολογικών εξετάσεων των οστών του γιου του κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας στα χέρια της οποίας βρίσκεται η δικογραφία.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Μαντζουράνης εξήγησε: «Ο κύριος Ασλανίδης από το 2024 μέχρι σήμερα έχει υποβάλει τρεις αιτήσεις στον ανακριτή, ο οποίος τις απέρριψε και τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο Εφετών, που επίσης απερρίφθησαν με αίτημα την εκταφή των τεμαχίων του γιου έτσι ώστε να γίνει έλεγχος DNA σε 5 εκ των 8 τεμαχίων που δεν έχει γίνει και τοξικολογικές, ιστολογικές, απεικονιστικές, ανθρωπολογικές εξετάσεις, ώστε να αναζητηθούν τα αίτια του θανάτου. Η σταθερή, σχεδόν εμμονική άρνηση των αρμόδιων δικαστικών οργάνων στηρίζεται στο επιχείρημα ότι τα τρία βίντεο που προσκόμισε η πλευρά της Hellenic Train είναι γνήσια και ως εκ τούτου δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες.Όμως ο κύριος Ασλανίδης δεν αναφέρθηκε σε υδρογονάνθρακες».

Στη συνέχεια μάλιστα ο κ. Μαντζουράνης τονίζει εμφατικά ότι ο κ. Ασλανίδης «δεν ξέρει ποια είναι η αιτία θανάτου του παιδιού του και θέλει να τη μάθει, όποια και αν είναι. Όσοι πεισματικά αρνούνται την εκταφή των μελών των θυμάτων σε γονείς και λοιπούς συγγενείς, προφανώς φοβούνται το ενδεχόμενο να προκύψει αποδεικτικό στοιχείο, που θα ανατρέπει το βασικό κυβερνητικό αφήγημα και φοβούνται την αλήθεια τελικά».

«Κολοβή αποδοχή του αιτήματος του κ. Ρούτσι» αν επιτραπεί μόνο ο έλεγχος DNA

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται για 11η μέρα η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, ο οποίος αιτείται την εκταφή του γιου του, Ντένις, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών, προκειμένου ο ίδιος να διενεργήσει έλεγχο DNA και τοξικολογικές εξετάσεις.

Σήμερα, τοποθετήθηκε ως προς το ζήτημα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, εκτίμησε ότι οι εισαγγελικές αρχές θα αποφασίσουν σύντομα για το ζήτημα της εκταφής που διεκδικεί ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα της σορού του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

«Με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές, λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί. Όμως, λέει ο εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο υπ. Δικαιοσύνης, μιλώντας στο ΕΡΤNEWS.

«Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η ζητούμενη εκταφή, έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού» προσέθεσε ο κ. Φλωρίδης.

Ως προς την παραπάνω τοποθέτηση του κ. Φλωρίδη, ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη αναφέρει: «Τώρα, σήμερα έγινε μια δήλωση του κ. Φλωρίδη ότι μπορεί ο Άρειος Πάγος ή δεν ξέρω, εισαγγελέας του Άρειου Πάγου ή Πρόεδρος Εφετών Λάρισας, δεν το προσδιόρισε, να επιτρέψουν την εκταφή του γιου του απεργού πείνας, κ. Ρούτσι, για να γίνει έλεγχος μόνο DNA. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια κολοβή αποδοχή του αιτήματος του κ. Ρούτσι, γιατί ο κ. Ρούτσι ζητάει εκταφή για έλεγχο DNA, αλλά και για έλεγχο των αιτίων του θανάτου, δηλαδή τοξικολογικές, ιστολογικές, απεικονιστικές και λοιπές βιοχημικές εξετάσεις».

«Η αποδοχή του αιτήματος του ως προς το πρώτο σκέλος είναι σχετικά ανώδυνη σε σχέση με τις εξετάσεις τις τοξικολογικές, τις ιστολογικές και τις λοιπές βιοχημικές, γιατί εκεί θα αποδειχθεί, αν βρεθούν στοιχεία, η αιτία του θανάτου. Και αυτό το ενδεχόμενο φοβάται και η κυβέρνηση και δυστυχώς όλοι όσοι υιοθετούν άκριτα το κυβερνητικό αφήγημα».