Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία για τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) για τον μήνα Ιούλιο 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η Δύναμη του στόλου παρουσίασε αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου 2024 προς τον Ιούλιο 2023, είχε σημειωθεί αύξηση 0,3%.

Την ίδια στιγμή, η Ολική Χωρητικότητα του στόλου κατέγραψε μείωση 2,7% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που είχε παρατηρηθεί και το προηγούμενο έτος, όταν η μείωση είχε φτάσει το 3,1%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν τη σταθερότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου σε επίπεδο αριθμού πλοίων, με παράλληλη συρρίκνωση στη χωρητικότητα, γεγονός που αντανακλά τις εξελίξεις στον κλάδο.