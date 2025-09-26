Οι Κινέζοι έχουν συνεχώς, άσους στο μανίκι με μοντέλα που κερδίζουν το κοινό τους (κοινό που χτίζεται σήμερα αφού δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό), σε ένα τοπίο που αλλάζει συνεχώς με τον ανταγωνισμό να μεταλλάσεται από μέρα σε μέρα. Σε αυτό το υπό ανάπτυξη τοπίο των Κινέζων εισβολέων βρίσκεται και το νέο Lynk & Co 08 -που παρουσιάστηκε επί ελληνικού εδάφους και είναι το τρίτο κατά σειρά μοντέλο της κινεζικής φίρμας που λανσάρεται στην Ελλάδα.

Που κατατάσσεται; Είναι ένα μεγάλο SUV με ένα αμάξωμα που αγγίζει τα 4,82 μέτρα, ενώ έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί στη Σουηδία, αν και η Lync & Co ανήκει στον κινεζικό αυτοκινητιστικό όμιλο της Geely. Το αυτοκίνητο διαθέτει ένα πολύ μεγάλο κατάλογο ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας ακόμα και στη βασική έκδοσή του.

Εκτός από την πλέον δεδομένη πολυτέλεια που προσφέρει και τον εξοπλισμό του, το Lync & Co είναι ένα Plug-in υβριδικό SUV, που σημαίνει ότι κινείται τόσο με βενζίνη όσο και με ρεύμα. Σε ηλεκτρική λειτουργία η αυτονομία του αγγίζει τα 200 χιλιόμετρα. Το μενού της υβριδικής λειτουργίας του, απαρτίζεται από έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 137 ίππων και έναν ηλεκτροκινητήρα 207 ίππων, με τη συνδυαστική ισχύ να ανέρχεται σε 345 άλογα.

Ειδικότερα, φέρει βενζινοκινητήρα τούρμπο 1.5 με 137 ίππους και έναν ηλεκτροκινητήρα 208 ίππων (η μέγιστη συνδυασμένη ισχύς είναι 345 ίπποι). Η μετάδοση (στους εμπρός τροχούς) γίνεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 3 ταχυτήτων. Σχετικά με τις επιδόσεις η εταιρεία αναφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8′‘.

Το βάρος του αυτοκινήτου φτάνει τα 2.112 κιλά, Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 540 λίτρων (μέχρι την οροφή) και η απόσταση από το έδαφος είναι 18,6 εκατοστά.

Η συνολική αυτονομία (βενζίνης και ηλεκτρικής ενέργειας) του νέου SUV ξεπερνάει τα 1.000 χιλιόμετρα. Η μπαταρία του έχει τη δυνατότητα να φορτιστεί από 10% έως 80% σε 33 λεπτά και η μέση κατανάλωση βενζίνης κυμαίνεται στα 0,9 λίτρα αμόλυβδης ανά 100 χιλιόμετρα.

Koστίζει ι €52.490 για την Core έκδοση και €59.990 για την More.