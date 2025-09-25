Ηχηρή απάντηση στα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου, όπως ο ίδιος σημείωσε, κανένα πρότζεκτ που δεν θα περιλαμβάνει την Άγκυρα και το ψευδοκράτος δεν θα είναι επιτυχημένο («φωτογραφίζοντας» και τον συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ “GSI”) έδωσε το Παρίσι λίγες ώρες μετά την προκλητική ομιλία Ερντογάν.

«Γαλλική ομπρέλα»

«Στηρίζουμε στρατηγικά τον GSI», τονίζουν γαλλικές διπλωματικές πηγές, υπογραμμίζοντας πως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου «υπάρχει γαλλική “ομπρέλα” στην οποία η Ελλάδα μπορεί να βασίζεται».

Το Παρίσι, μέσω διπλωματικών πηγών, απεύχεται το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια κλιμάκωση στο πεδίο σε περίπτωση που η Άγκυρα κάνει πράξη τις απειλές της, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, που επί του παρόντος βρίσκεται στον «πάγο».

Δηλώνει παρών

Χωρίς περιστροφές όμως, η γαλλική πρωτεύουσα δηλώνει παρών σε ό,τι ζητηθεί από πλευράς Αθήνας.

«Όποιο κι αν είναι το αίτημα από Ελλάδα, από τη Γαλλία η απάντηση είναι ναι», τονίζεται από το Παρίσι, το οποίο επισημαίνει, στον απόηχο των νέων προκλήσεων Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη – ο οποίος μάλιστα κάλεσε σε συνεργασία τος γείτονες σε ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος (εννοώντας τον GSI και τα Θαλάσσια Πάρκα) – πως στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής συνεργασίας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, υπάρχει πάντα ένα γαλλικό πλοίο σε κάποιο λιμάνι της περιοχής.

Σημαντικός στρατηγικός εταίρος

«Είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας. Και το 2020 συνέβη και θα είμαστε πάντα στο πλευρό της. Για εμάς η Ελλάδα είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος», τονίζουν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας, επιπλέον, πως για το Παρίσι «ο GSI είναι ένα έργο πολύ σημαντικό».

Τρία τουλάχιστον τα βέτο στην είσοδο της Τουρκίας στον SAFE

Πέραν των δεδομένων δύο βέτο από Αθήνα και Λευκωσία, και το Παρίσι δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετέχει στο «πλέγμα» που θα μπλοκάρει τρίτες χώρες όπως η Τουρκία από το να συμμετέχει στον SAFE, όσο αυτή διατηρεί το casus belli εναντίον της Ελλάδας.

«Η Γαλλία, η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να μπλοκάρουν τη δυνατότητα της Τουρκίας να μπει στον SAFE», διαβεβαιώνουν οι γαλλικές διπλωματικές πηγές ενώ, παράλληλα, υπογραμμίζουν πως (και) η Γαλλία έχει φροντίσει ώστε οι όροι του κανονισμού SAFE να είναι καθαροί και να μην μπορεί το πρόγραμμα να λειτουργήσει χωρίς συμφωνία ασφαλείας.

Αδύνατη η είδοδος στο SAFE

«Θεωρούμε αδύνατη την είσοδο τρίτης χώρας στον SAFE όπως είναι η Τουρκία», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, εξηγώντας πως δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει ο κανονισμός ακόμη και αν αλλάξουν ηγεσία οι ευρωπαϊκές χώρες.

Όσον αφορά τις γαλλοτουρκικές σχέσεις – στο πλαίσιο των οποίων ο Ερντογάν συνάντησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον πρόεδρο Μακρόν – το Παρίσι δηλώνει κατηγορηματικά πως «είναι αδύνατον» να έχει με την Άγκυρα τη συνεργασία που έχει με την Αθήνα.

Εξαιρετική συνεργασία με Ελλάδα

«Οι σχέσεις μας με Τουρκία παίρνουν ως δεδομένο ότι η ασφάλεια της Ελλάδας είναι για εμάς κρίσιμη», σημειώνουν γαλλικές διπλωματικές πηγές, διαβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, πως δεν πρόκειται να χαλάσουν την εξαιρετική συνεργασία με την Ελλάδα.

«Βασιζόμαστε στην Αθήνα»

«Δεν θα γίνουμε άπιστοι, βασιζόμαστε στην Ελλάδα σε καθημερινή βάση για τη διαχείριση καταστάσεων», τόνισαν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας, χαρακτηριστικά, πως δεν πρόκειται να ξυπνήσει μια μέρα ο Εμμανουέλ Μακρόν και να πει «α, έχω να προτείνω αυτά στον Ερντογάν».

Για μελλοντική συνεργασία

Όσον αφορά κάποια μελλοντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στο πλαίσιο του SAFE, το Παρίσι δείχνει προς την πλευρά της Αθήνας για την πρωτοβουλία των κινήσεων.

«Είναι νωρίς να πούμε για αυτό. Όλα όμως είναι δυνατά. Πρέπει πρώτα να αποφασίσει η Ελλάδα. Είναι στο χέρι της Ελλάδας να πάρει την απόφαση».