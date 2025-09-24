Παρόμοιο περιστατικό με εκείνο που έζησε ο Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη φαίνεται ότι έζησε και ο Τούρκος Πρόεδρος. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, ο Ταγίπ Ερντογάν χρειάστηκε να περιμένει 8 λεπτά μέχρι να αποχωρήσει η λιμουζίνα του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να μπορέσει να περάσει.

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαινόταν βλοσυρός, ενώ ήταν περιτριγυρισμένος από άνδρες της ασφαλείας του.

Ο Γάλλος πρόεδρος αντίθετα, αστειευόμενος, πήρε τον Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο για να του πει ότι περιμένει στο δρόμο γιατί όλα έχουν κλείσει για χάρη του.