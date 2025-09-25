Η αύξηση των αναρρωτικών αδειών στη Γαλλία προκαλεί ανησυχία για το κόστος και την πιθανή κατάχρηση, με κυβερνητικές προσπάθειες να εστιάζουν στην πάταξη φαινομένων απάτης αλλά και αντιδράσεις για την έκταση του προβλήματος.

Οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες υποθέσεις παρακολούθησης εργαζομένων για καταχρήσεις αναρρωτικών αδειών.

Το κόστος των αναρρωτικών αδειών ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής κοινωνικής ασφάλισης.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν περικοπές και αυστηρότερους ελέγχους για τον περιορισμό της απάτης.

Ιδιωτικοί ερευνητές αναφέρουν αύξηση των περιστατικών απάτης και μείωση ενδιαφέροντος για άλλες υποθέσεις.

Παρά τα μέτρα, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο τιμωρούνται οι παραβάτες και αν το πρόβλημα είναι τόσο εκτεταμένο όσο παρουσιάζεται.

Ειδικοί και γιατροί διαφωνούν για την πραγματική έκταση της κατάχρησης, με κάποιους να μιλούν για “φαντασιοπληξίες”.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φαμπρίς Λεμάν, με πολυετή εμπειρία στον χώρο, αναλαμβάνει ολοένα και συχνότερα υποθέσεις που αφορούν παρακολούθηση εργαζομένων για πιθανή κατάχρηση αναρρωτικών αδειών.

Ειδικότερα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτος σε τέτοια φαινόμενα.

Η ακριβής έκταση της αδικαιολόγητης απουσίας από την εργασία παραμένει ασαφής, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 60% στις αναρρωτικές άδειες από το 2012.

Το κόστος για το γαλλικό δημόσιο ξεπερνά πλέον τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, επιβαρύνοντας σημαντικά τη γαλλική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει χρόνιες δημοσιονομικές προκλήσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού είχε προτείνει περικοπές ύψους πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της υγείας έως το 2026, ενώ είχε δεσμευτεί να ενισχύσει τους ελέγχους κατά της απάτης.

Ο φορέας δημόσιας ασφάλισης υγείας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε απάτες ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ στις αναρρωτικές άδειες – ποσό υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, πολλοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από ιδιωτικούς ερευνητές που εργάζονται για λογαριασμό επιχειρήσεων, με αρκετούς να σημειώνουν ότι η απάτη έχει αυξηθεί τόσο, που εγκατέλειψαν άλλες δραστηριότητες για να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε αυτού του τύπου τις υποθέσεις.

Παρατηρείται επίσης αύξηση του μέσου όρου ημερών αναρρωτικής άδειας: το 2022 οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα έλαβαν κατά μέσο όρο 14,5 ημέρες και του ιδιωτικού τομέα 11,7 ημέρες.

Στη Γερμανία, οι εργαζόμενοι έλαβαν 14,8 ημέρες αναρρωτικής άδειας το 2024, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά.

Ορισμένες έρευνες αποκαλύπτουν πως οι μισές αναρρωτικές άδειες που ξεπερνούν τους 18 μήνες είναι αδικαιολόγητες, χωρίς να παρέχονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις της προεδρίας Μακρόν, η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παρατυπιών παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με μαρτυρίες ιδιωτικών ερευνητών.

Ανάμεσά τους, ορισμένοι αναφέρουν ότι ακόμη κι όταν αποδεικνύονται οι παραβάσεις, οι εργοδότες διστάζουν να προχωρήσουν σε απολύσεις λόγω του προστατευτικού θεσμικού πλαισίου.

Η αύξηση των απουσιών αποδίδεται εν μέρει και στην πανδημία της COVID-19, αλλά και στην εργασιακή κουλτούρα που επικρατεί στη Γαλλία.

Οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αυταρχική διαχείριση στους χώρους εργασίας εντείνει το πρόβλημα, ενώ άλλοι, όπως η γιατρός Σαμπρινά Αλί Μπεναλί, απορρίπτουν την εικόνα εκτεταμένης απάτης, χαρακτηρίζοντας τέτοιες απόψεις ως φαντασιοπληξίες.