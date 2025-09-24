Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία, όταν καθηγήτρια δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο πρόσωπο από μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 14χρονου, που σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, φέρεται να είναι οπαδός του ναζισμού.

Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο ύποπτος, ο οποίος μετά την επίθεση διέφυγε από το σημείο, συνελήφθη λίγο αργότερα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο μαχαίρι και διακομίστηκε και αυτός σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό BFM.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στα σχολεία της Γαλλίας, το οποίο αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο, ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού είχε ανακοινώσει πως η κυβέρνηση εξετάζει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εισόδους των σχολείων, με αφορμή προηγούμενο περιστατικό μαχαιρώματος σχολικού βοηθού κατά τη διάρκεια ελέγχου τσαντών.

Αντιδράσεις και μέτρα στήριξης μετά το περιστατικό

Το θέμα της βίας στα σχολεία είχε έρθει στο προσκήνιο και το 2020, όταν η δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί, ο οποίος είχε δείξει στη τάξη σατιρικά σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ, είχε προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στη Γαλλία.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών με στόχο την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Επεσήμανε ακόμη ότι θα μεταβεί άμεσα στο σημείο της επίθεσης, υπογραμμίζοντας: “Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση σε καθηγήτρια από μαθητή Γυμνασίου στο νομό του Κάτω Ρήνου. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς την καθηγήτρια και τη σχολική κοινότητα”.

Ο δήμαρχος της πόλης Μπενφέλ, Ζακί Βολφόρτ, όπου σημειώθηκε η επίθεση, δήλωσε ότι το σχολείο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας και χαρακτήρισε το περιστατικό ως “μεμονωμένο” κατά τη δήλωσή του στους δημοσιογράφους.